Σοβαρό τροχαίο στο Ζεφύρι - Αυτοκίνητο χτυπάει και εγκαταλείπει οδηγό μηχανής στην άσφαλτο (βίντεο)

Ο 45χρονος οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικόν.

Σοκ και οργή προκαλεί το βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου ατυχήματος το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στο Ζεφύρι, όπου ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μία μηχανή και στη συνέχεια εγκαταλείπει τον οδηγό της μηχανής τραυματισμένο στην άσφαλτο.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το τροχαίο, το οποίο έγινε στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης, ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος αφήνοντας πίσω τον σοβαρά τραυματισμένο 45χρονο οδηγό της μηχανής.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του αυτοκινήτου, αξιοποιώντας υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Δείτε βίντεο: