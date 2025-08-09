Games
Τέλος στην αυθαιρεσία των τραπεζοκαθισμάτων: Καταγγελίες πολιτών με ένα κλικ

Τέλος στην αυθαιρεσία των τραπεζοκαθισμάτων: Καταγγελίες πολιτών με ένα κλικ
Η κυβέρνηση ενεργοποιεί το mystreet. Δημοσιεύτηκε σήμερα το ΦΕΚ.

Η κυβέρνηση προχωρά στη λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής «mystreet», με στόχο τον έλεγχο και την καταπολέμηση της αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, κυρίως σε περιπτώσεις τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.

Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης της εφαρμογής, η οποία αναπτύχθηκε και θα συντηρείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μέσω της εφαρμογής, κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει καταγγελία προς τον αρμόδιο δήμο, εφόσον διαπιστώσει παραβίαση των ορίων που έχουν καθοριστεί για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου. Για τον σκοπό αυτό, η πλατφόρμα θα παρέχει πρόσβαση σε ειδικά διαμορφωμένο χάρτη με περιγραφικά και γεωχωρικάδεδομένα, όπου θα εμφανίζονται τα εγκεκριμένα όρια για κάθε παραχώρηση, όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στο «Ενιαίο Μητρώο Κοινόχρηστων Χώρων».

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη δωρεάν για συσκευές Android και iOS, ενώ οι καταγγελίες θα μπορούν να υποβάλλονται είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Στην περίπτωση της επώνυμης καταγγελίας, η είσοδος θα γίνεται μέσω κωδικών διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΨΔ και, εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί, θα μπορεί να δηλώνει στοιχεία επικοινωνίας για τυχόν επικοινωνία με τον δήμο. Στην περίπτωση ανώνυμης αναφοράς, η πρόσβαση θα πραγματοποιείται χωρίς καταγραφή προσωπικών στοιχείων. Μετά την υποβολή της καταγγελίας, η εφαρμογή θα εμφανίζει τον μοναδικό αριθμό και την ημερομηνία καταχώρισης.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ

Η διαδικασία προβλέπει ότι μπορεί να υποβάλλεται μόνο μία καταγγελία την ημέρα από την ίδια συσκευή για την ίδια παραχώρηση, και η καταγγελία θα πρέπει να γίνεται από συσκευή που βρίσκεται κοντά στο σημείο ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που η χρήση της εφαρμογής δεν είναι δυνατή, οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο σε αρμόδια δημόσια αρχή, η οποία υποχρεούται να διαβιβάσει την αναφορά αυθημερόν στον δήμο με ηλεκτρονικό τρόπο.

Όλες οι καταγγελίες θα εμφανίζονται στο μητρώο ώστε να εξετάζονται από τους δήμους, οι οποίοι θα μπορούν να τις κατηγοριοποιούν με βάση τον αριθμό αναφορών σε συγκεκριμένο σημείο, τη σοβαρότητα της φερόμενης παράβασης, την πληρότητα του περιεχομένου ή το αν είναι επώνυμες ή ανώνυμες. Οι δήμοι θα λειτουργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας για τις καταγγελίες εντός των διοικητικών τους ορίων, ενώ το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα είναι υπεύθυνο για τη συνολική επεξεργασία των δεδομένων και την τήρηση των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.

Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με συνολικό κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας που φτάνει τις 72.912 ευρώ, ποσό το οποίο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από σχετικό έργο χρηματοδότησης. Δεν προβλέπεται πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση για τα επόμενα έτη, πέραν των ετήσιων εξόδων συντήρησης και των απαιτούμενων μελετών για την ασφάλεια και προστασία δεδομένων.

