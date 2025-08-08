Πότε θα γίνει η κηδεία της Λένας Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς ανέβασε στο facebook τις πληροφορίες για την κηδεία της Λένας.

Σε ηλικία 34 ετών έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη επιληπτική κρίση αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Η 34χρονη εξένπνευσε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Ο Αντώνης Σαμαράς ανέβασε στο facebook τις πληροφορίες για την κηδεία της Λένας: «Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών,

στις 13:00».

