Ελλάδα

Υπό έλεγχο η φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» - Εκκενώθηκε όροφος

Υπό έλεγχο η φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» - Εκκενώθηκε όροφος
Συναγερμός στην Πυροσβεστική, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Φωτιά ξέσπασε σε κτίριο εντός του νοσοκομείου «Σωτηρία», στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στον χώρο του παθολογοανατομικού τμήματος του νοσοκομείου στον 1ο όροφο, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει εκκενωθεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

