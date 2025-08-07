Διπλός σεισμός στο Αλιβέρι

3,4 ήταν το μέγεθος του σεισμού στο Αλιβέρι.

Διπλός σεισμός σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου στην περιοχή του Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Ο πρώτος σεισμός ήταν μεγέθους 3,4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ με το εστιακό βάθος της δόνησης στα 18 χιλιόμετρα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 11 δυτικά-βορειοδυτικά του Αλιβερίου.

Η δεύτερη σεισμική δόνηση σημειώθηκε 6 λεπτά αργότερα και είχε ένταση 2,8 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος εκτιμάται ότι ήταν στα 5 χλμ και το επίκεντρο εντοπίζεται 5 χλμ ΒΒΑ του Αλιβερίου.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στην ευρύτερη περιοχή, αλλά δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί μέχρι στιγμής.