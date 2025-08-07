Φωτιά τώρα στη Γόρτυνα Ηρακλείου, 88 πυροσβέστες στην μάχη με τις φλόγες

Μεγάλη κινητοποίηση στην Πυροσβεστική για την φωτιά στο Ηράκλειο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, 88 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο με τη συνδρομή 20 οχημάτων και 4 ομάδων πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό του μετώπου που μαίνεται σε δύσβατη περιοχή.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται ανεμώδεις, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές, αν και οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.

Η φωτιά κατακαίει χορτολιβαδική και δασική ύλη, ενώ ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος εξάπλωσης.