Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια - Πέντε τραυματίες (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια - Πέντε τραυματίες (εικόνες) Φωτογραφία: Εθελοντές Διασώστες Βόλβης/FACEBOOK
H έκρηξη της φιάλης υγραερίου συνέβη το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα.

Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου σημειώθηκε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε τουρίστες, μεταξύ των οποίων ένας 41χρονος με σοβαρά εγκαύματα.

Το ατύχημα σύμφωνα με το voria.gr συνέβη στις 15:00 κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι τραυματίες, όλοι υπήκοοι Σερβίας, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου. Με σοβαρά εγκαύματα είναι ένας 41χρονος. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122251068038073483&id=61552204511799&ref=embed_post}

Oι πρώτες εικόνες από το σημείο της έκρηξης

ygra3 419a8

ygra1 5d3f4

ygra d749a

