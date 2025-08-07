Πέταξαν 900 τόνους μπαζών σε οικόπεδο στη δυτική Θεσσαλονίκη

Συνελήφθησαν έναν 42χρονος κι ένας 52χρονος για περιβαλλοντική ρύπανση.

Εκατοντάδες τόνους στερεών αποβλήτων πετούσαν ανεξέλεγκτα σε οικόπεδο δύο άτομα που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για περιβαλλοντική ρύπανση.

Πρόκειται για έναν 42χρονο και έναν 52χρονο για τους οποίους, έπειτα από αστυνομική έρευνα καθώς και από επιτόπια αυτοψία από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου - Οκτωβρίου 2024, πέταξαν σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, με τη χρήση δύο οχημάτων ιδιοκτησίας τους, περίπου 900 τόνους στερεών μη επικίνδυνων Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).

Επίσης, τον Ιούλιο του 2024 σε διαφορετικό σημείο του γεωτεμαχίου, ο 42χρονος προέβη σε συγκέντρωση στερεών αποβλήτων που αποτελούνταν από απόβλητα κλαδεμάτων αναμειγμένα με νάιλον, με ογκώδη απόβλητα, καθώς και με Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο σωρό αποβλήτων, ύψους 3 μέτρων, συνολικής ποσότητας 40 τόνων περίπου.

Οι απορρίψεις και η συγκέντρωση στερεών αποβλήτων, πραγματοποιήθηκαν σε μη νόμιμο αποδέκτη και χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις, αντί αυτά να διατεθούν σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας ή εγκεκριμένους χώρους αξιοποίησης, με αποτέλεσμα την ρύπανση και αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής, την αλλαγή της γεωμορφολογίας του εδάφους και τη μεταβολή της στάθμης των φυσικών υψομέτρων του εδάφους, καθιστώντας το έτσι ακατάλληλο για τις επιθυμητές του χρήσεις.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.