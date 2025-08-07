Ευρωπαϊκή εισαγγελία: Έρευνα για τις επιδοτήσεις που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για Σεμερτζίδου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για τις ευρωπαίκές επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε με το σύντροφό της και συγγενικά τους πρόσωπα, ύψους 2, 5 εκ. ευρώ.

Στο «στόχαστρο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, είναι το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Καλλιόπη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειας της. Το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξεκίνησε ήδη την εξονυχιστική έρευνα η οποία στρέφεται μάλιστα προς κάθε κατεύθυνση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης που εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής και πολιτικής επικαιρότητας.

Έτσι για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης διενεργείται προκαταρκτική εξέταση η εντολή για την οποία δόθηκε με αφορμή δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και μέλη της οικογένειας του φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις 2,5 εκ ευρώ, από το 2019 έως σήμερα

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναμένει και τα σχετικό πόρισμα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η οποία πραγματοποίησε πρόσφατη έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αναζητώντας στοιχεία σχετικά τις επιδοτήσεις που έλαβαν οκτώ με δέκα πρόσωπα από τη Θεσσαλία μεταξύ των οποίων και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για την οποία προκλήθηκε σάλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα ερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελιών και ανάλογα με τα ευρήματα θα αξιολογηθεί στο σύνολο της η υπόθεση.