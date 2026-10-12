Ξεχωριστή θέση στη φετινή παρουσία είχαν οι συσκευασίες του Ούζου Πλωμαρίου Travel Retail Exclusive, AIOLOS, VIKING και GABRIEL.

Η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου συμμετείχε στην TFWA World Exhibition & Conference 2026 στις Κάννες, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις του κλάδου duty-free και travel retail.

Η διοργάνωση, που συγκέντρωσε 8.000 επισκέπτες και brands από όλο τον κόσμο, αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά ευκαιρία για την Ποτοποιία να παρουσιάσει τα προϊόντα της σε ένα διεθνές κοινό, μεταφέροντας τη γεύση και τον χαρακτήρα της Ελλάδας μέσα από την παράδοση και την τέχνη της ελληνικής απόσταξης.

Ξεχωριστή θέση στη φετινή παρουσία είχαν οι συσκευασίες του Ούζου Πλωμαρίου Travel Retail Exclusive, AIOLOS, VIKING και GABRIEL. Εμπνευσμένες από παραδοσιακά ξύλινα καΐκια, αναδεικνύουν την ελληνική ναυτική παράδοση και την τέχνη της ξυλοναυπηγικής, μεταφέροντας τις ιστορίες των καϊκιών στο ταξιδιωτικό κοινό.

Η παρουσία του Ούζου Πλωμαρίου στο διεθνές travel retail συνεχίζει να ενισχύεται μέσα από συνεργασίες και νέες τοποθετήσεις. Μέσω της συνεργασίας με τη Heinemann, το προϊόν είναι διαθέσιμο στην Τουρκία, το Ισραήλ και τη Γερμανία, καθώς και στα αεροδρόμια των Σκοπίων και του Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ έχει παρουσία και σε συνοριακά καταστήματα στην Τσεχία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Στο Ντουμπάι, η παρουσία του βασίζεται σε απευθείας συνεργασία της Ποτοποιίας, ενώ στις νέες τοποθετήσεις προστίθεται το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου, μέσω της Avolta. Παράλληλα, ενέργειες προβολής σε duty-free καταστήματα στα Βαλκάνια συμβάλλουν στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς του στην περιοχή.

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Την ίδια στιγμή, το Ούζο Πλωμαρίου διατηρεί ισχυρή παρουσία στο ελληνικό travel retail, με διαθεσιμότητα σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια και την πρώτη θέση στην κατηγορία των αποσταγμάτων. Η παρουσία αυτή δίνει στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να γνωρίσουν -ή να ξανασυναντήσουν- μια χαρακτηριστική γεύση της Ελλάδας.

Η συμμετοχή στην TFWA 2026 αποτέλεσε μία ακόμη ευκαιρία για την Ποτοποιία να ενισχύσει τις σχέσεις της με επαγγελματίες του κλάδου και να εξετάσει νέες προοπτικές ανάπτυξης.