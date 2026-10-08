Η βραβευμένη καμπάνια αξιοποίησε real-time data και δυναμική προσαρμογή περιεχομένου για να «σπάσει» την εποχικότητα του brand.

Το Ούζο Πλωμαρίου τιμήθηκε με διάκριση στην 13η Τελετή Απονομής των Digital Media Awards (DIME) Awards 2026. Πρόκειται για έναν θεσμό που αναζητά και επιβραβεύει την καινοτομία και τις πρωτοποριακές πρακτικές στον χώρο των ψηφιακών μέσων στην Ελλάδα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας σημαντικά στελέχη και επαγγελματίες από τον χώρο των ψηφιακών μέσων και της επικοινωνίας. Τα Digital Media Awards 2026 τελούν υπό την αιγίδα της ΕΝΕΔ (Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου), ενώ τις υποψηφιότητες αξιολόγησε Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 38 καταξιωμένα στελέχη της αγοράς.

Το Ούζο Πλωμαρίου τιμήθηκε με το βραβείο Creative Use of Innovative Formats για την επιτυχημένη αξιοποίηση weather & geo targeting programmatic ads. Η ιδέα πίσω από την καμπάνια ήταν απλή: η επικοινωνία του Ούζου Πλωμαρίου να προσαρμόζεται στον καιρό, σε πραγματικό χρόνο. Μέσω Weather API και real-time DCO (Dynamic Creative Optimization), η καμπάνια «διάβαζε» τις καιρικές συνθήκες κάθε περιοχής και πρόβαλλε αυτόματα το αντίστοιχο δημιουργικό. Έτσι, ανάλογα με το αν είχε λιακάδα, συννεφιά, βροχή ή χιόνι, το κοινό έβλεπε μια διαφορετική εκδοχή της καμπάνιας.

Στόχος της εταιρείας ήταν να περιορίσει την έντονη εποχικότητα που χαρακτηρίζει την κατηγορία του προϊόντος και να διατηρήσει το Ούζο Πλωμαρίου παρόν όλο τον χρόνο. Γιατί μπορεί ο καιρός να αλλάζει από περιοχή σε περιοχή και από μέρα σε μέρα, όμως η διάθεση που φέρνει το Ούζο Πλωμαρίου παραμένει ίδια: εξωστρεφής, αυθεντική, φωτεινή. Έχει ήλιο, έχει Πλωμάρι.