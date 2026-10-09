Ο Γεώργιος Τοκατλής, Chief Executive Officer της Lidl Δανίας , θα αναλάβει τη θέση του Chief Executive Officer της Lidl Ελλάς και της Lidl Κύπρου, με ισχύ από 1η Μαρτίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ο Μίλτος Φοροζίδης, μετά από την επιτυχημένη του πορεία ως Chief Executive Officer και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς και Lidl Κύπρου, θα παραδώσει την προεδρία της Διοίκησης τέλη Φεβρουαρίου 2027, στον Γεώργιο Τοκατλή. Από την 1η Μαρτίου 2027, ο Μίλτος Φοροζίδης θα συνεχίσει τη διεθνή του σταδιοδρομία εντός του Ομίλου Schwarz.

Ο Γεώργιος Τοκατλής, Chief Executive Officer της Lidl Δανίας , θα αναλάβει τη θέση του Chief Executive Officer της Lidl Ελλάς και της Lidl Κύπρου, με ισχύ από 1η Μαρτίου. Ο Γεώργιος Τοκατλής εργάζεται στη Lidl εδώ και 21 χρόνια και έχει διατελέσει σε διάφορες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα, ενώ τα τελευταία 5 χρόνια βρισκόταν σε θέσεις ευθύνης στη Σκανδιναβία, διαθέτοντας έτσι εκτενή διεθνή εμπειρία.