Το πρόγραμμα επέστρεψε στη νέα σχολική χρονιά με σημαντικές καινοτομίες.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027, η NN Hellas συνεχίζει για 8η χρονιά να στηρίζει το My Career, το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού του Junior Achievement Greece (JA Greece). Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενδυνάμωσης των νέων και της προετοιμασίας τους για το μέλλον, η εταιρία παραμένει σταθερά στο πλευρό τους μέσω του προγράμματος, το οποίο παρουσιάζεται φέτος με πλήρως ανανεωμένη ψηφιακή πλατφόρμα.

Το My Career προσφέρει στους νέους πρόσβαση σε υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και εξειδικευμένη συμβουλευτική. Χάρη στη διαδικτυακή λειτουργία του, μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 15-18 ετών μπορούν να συμμετέχουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ακόμη και από απομακρυσμένες περιοχές. Την ευρεία απήχηση του προγράμματος επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματά του, καθώς από την έναρξή του έως σήμερα πάνω από 16.500 μαθητές και μαθήτριες από περισσότερα από 500 σχολεία σε όλη τη χώρα έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητές του.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες:

γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους και ανακαλύπτουν τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους,

κάνουν δωρεάν τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων και λαμβάνουν άμεσα τα αποτελέσματά τους,

συμμετέχουν σε ομαδικές και ατομικές συναντήσεις με συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού,

διερευνούν σύγχρονες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές, μεταξύ άλλων στους κλάδους STEM, ώστε να σχεδιάσουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τα επόμενα βήματά τους.

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Στον νέο κύκλο του προγράμματος, η ανανεωμένη πλατφόρμα προσφέρει μια πιο σύγχρονη και εύχρηστη εμπειρία, με το περιεχόμενο οργανωμένο σε πιο ξεκάθαρη και φιλική δομή. Έτσι, οι συμμετέχοντες μπορούν να βρίσκουν ευκολότερα τις πληροφορίες που χρειάζονται σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους. Στα νέα στοιχεία της πλατφόρμας περιλαμβάνεται και η «My», η ψηφιακή βοηθός του προγράμματος, η οποία διευκολύνει μαθητές και εκπαιδευτικούς στην πλοήγηση στο περιεχόμενο και στις διαθέσιμες δράσεις. Επιπλέον, από φέτος η πλατφόρμα είναι ανοιχτή και στο ευρύ κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αξιοποιήσει επιλεγμένες λειτουργίες της, καθώς και εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή του σχολείου τους στο https://jagreece.org/programs/mycareer. Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δράσεις του είναι διαθέσιμες στο https://mycareer-ja.gr/.

Η σταθερή στήριξη του My Career αντανακλά τη δέσμευση της NN Hellas να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των νέων και στη διεύρυνση της πρόσβασής τους σε γνώσεις, εργαλεία και ευκαιρίες. Για την εταιρία, η ενδυνάμωση των νέων αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς ένα μέλλον με περισσότερες δυνατότητες και μεγαλύτερη οικονομική ευημερία για όλους.