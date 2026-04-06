Η πέμπτη στάση του Betsson Trophy Tour, συνδύασε την ενέργεια των φιλάθλων με την παρουσία του τροπαίου, ενόψει του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, προσδίδοντας ξεχωριστό χαρακτήρα στο διήμερο και ενισχύοντας τη σύνδεση του κοινού με τον θεσμό.

H Πλατεία Αριστοτέλους μετατράπηκε σε ένα σημείο συνάντησης για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο και να φωτογραφηθούν μαζί του, ενώ μουσική, εκπλήξεις και δυναμικά DJ sets κράτησαν ζωντανό το κλίμα στο Fan Zone της Betsson καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου.

Την παρουσία τους στην εκδήλωση έδωσαν σημαντικές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Μακεδονίας Σάββας Δημητριάδης, καθώς και ο Managing Director της Betsson στην Ελλάδα, Θάνος Μαρίνος, εκπροσωπώντας τον μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης.

Όλοι υπογράμμισαν την αξία τέτοιων πρωτοβουλιών για την προσέγγιση των φιλάθλων, την ενίσχυση της σχέσης του κοινού με το ποδόσφαιρο και την προώθηση του θεσμού σε όλη τη χώρα.

Η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε έναν ακόμη δυναμικό σταθμό του Betsson Trophy Tour, το οποίο συνεχίζει το ταξίδι του με επόμενο προορισμό το Ηράκλειο της Κρήτης, μεταφέροντας τον παλμό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson σε κάθε γωνιά της χώρας και ενισχύοντας την προσμονή για τον μεγάλο τελικό.