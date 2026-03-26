Το κυβερνοέγκλημα εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια οικονομία, με το ετήσιο κόστος του να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 15,6 τρισ. δολάρια έως το 2030, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Mastercard με αφορμή τον Μήνα Πρόληψης της Απάτης (Fraud Prevention Month).

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, καθώς ο ψηφιακός κόσμος γίνεται ολοένα και πιο διασυνδεδεμένος και περίπλοκος, το κυβερνοέγκλημα και οι απατεώνες εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και σύγχρονες πρακτικές εξαπάτησης. Η αύξηση της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών και των συναλλαγών ενισχύει την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιθέσεων, ενώ και στην Ευρώπη καταγράφεται σταθερή άνοδος των περιστατικών απάτης χρόνο με τον χρόνο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το κυβερνοέγκλημα αναμένεται να εξελιχθεί στην τρίτη μεγαλύτερη «οικονομία» παγκοσμίως έως το 2029, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της απειλής για επιχειρήσεις, οργανισμούς και καταναλωτές. Ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο, οι απάτες κοστίζουν περίπου 1 τρισ. δολάρια κάθε χρόνο, ενώ το 96% των θυμάτων δεν καταφέρνει να ανακτήσει τα χρήματα που έχασε.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένες εμφανίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έρευνες δείχνουν ότι ένας στους τέσσερις ιδιοκτήτες μικρομεσαίας επιχείρησης στην Ευρώπη έχει στοχοποιηθεί από απατεώνες, ενώ το 67% δηλώνει ότι χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση και ενημέρωση για την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις και ψηφιακές απάτες.

Η Mastercard επισημαίνει ότι οι απάτες social engineering, δηλαδή οι απάτες που βασίζονται στην εξαπάτηση των χρηστών μέσω τηλεφώνου, email ή μηνυμάτων, αποτελούν πλέον μία από τις πιο συνηθισμένες μορφές κυβερνοεγκλήματος, καθώς οι επιτήδειοι δεν επιτίθενται μόνο στα συστήματα, αλλά κυρίως στους ανθρώπους, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη και την έλλειψη ενημέρωσης.

Όπως τονίζεται, η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η υιοθέτηση βασικών κανόνων ψηφιακής ασφάλειας αποτελούν πλέον κρίσιμους παράγοντες για την προστασία τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον όπου οι ψηφιακές απειλές αυξάνονται συνεχώς.