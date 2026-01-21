Οι τιμές ξεκινούν από 119 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων.

Η TAP εγκαινιάζει νέο δρομολόγιο μεταξύ Λισαβόνας και Αθήνας, το οποίο ξεκινά την 1η Ιουλίου, με πέντε πτήσεις την εβδομάδα.

Οι πτήσεις μεταξύ των πρωτευουσών της Πορτογαλίας και της Ελλάδας θα εκτελούνται με αεροσκάφη Airbus A320neo κατά τους θερινούς μήνες και με Embraer E190 κατά τη χειμερινή περίοδο της IATA.

Από το αεροδρόμιο Humberto Delgado, οι πτήσεις θα αναχωρούν στις 21:30 κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με άφιξη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στις 03:40 (π.μ.) της επόμενης ημέρας. Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι αναχωρήσεις από την Αθήνα θα πραγματοποιούνται στις 04:40 κάθε Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με άφιξη στη Λισαβόνα στις 07:15 (τοπική ώρα).

Η Αθήνα είναι ένας προορισμός που δεν πρέπει να χάσει κανείς, εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη ζωή. Η ελληνική πρωτεύουσα γοητεύει τους επισκέπτες με τη μεγαλοπρεπή Ακρόπολη και τον εμβληματικό Παρθενώνα, τα μουσεία παγκόσμιας εμβέλειας, καθώς και τις γραφικές γειτονιές, όπως η Πλάκα, γεμάτες καφέ και παραδοσιακά καταστήματα. Ζωντανές αγορές, πανοραμική θέα και μια έντονη πολιτιστική ζωή συμπληρώνουν την εικόνα, καθιστώντας την Αθήνα έναν μοναδικό προορισμό για κάθε ταξιδιώτη.

Από την Αθήνα, οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ξεκινήσουν την εξερεύνηση κορυφαίων τουριστικών προορισμών της Ελλάδας, όπως οι Δελφοί με τον φημισμένο Ναό του Απόλλωνα, τα Μετέωρα, γνωστά για τα «αιωρούμενα» μοναστήρια τους, καθώς και κοντινά νησιά όπως η Ύδρα και η Αίγινα, ιδανικά για μια απόδραση δίπλα στη θάλασσα.

Τα εισιτήρια μετ’ επιστροφής μεταξύ Λισαβόνας και Αθήνας διατίθενται στο www.flytap.com, καθώς και μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων, με τιμές που ξεκινούν από €119, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων.