Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος εκπέμπει νέο σήμα κινδύνου για την Ευρώπη, αυτή τη φορά μέσω ανάρτησής του στο Linkedin, χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς τις αιχμηρές επισημάνσεις του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της JP Morgan, Jamie Dimon.

Ο επικεφαλής της Metlen τονίζει ότι, κάθε φορά που επισημαίνει τις «σοβαρές ελλείψεις» στη δομή και λειτουργία των θεσμών της ΕΕ —ιδίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής— βρίσκεται αντιμέτωπος με επικρίσεις περί «αντιευρωπαϊσμού», τις οποίες απορρίπτει κατηγορηματικά. «Πιστεύω ακράδαντα σε μια ομοσπονδιακή Ευρώπη που υπηρετεί τους πολίτες της και όχι μια ανεξέλεγκτη γραφειοκρατία», σημειώνει.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι προειδοποιήσεις του συχνά «πέφτουν σε ώτα μη ακουόντων» και εκτιμά ότι η παρέμβαση του Jamie Dimon, ενός από τους ισχυρότερους φίλους της Ευρώπης και κορυφαίου τραπεζίτη παγκοσμίως, ίσως ακουστεί πιο καθαρά. Ο Dimon, μιλώντας στο Reagan National Defense Forum, περιέγραψε την Ευρώπη ως «πραγματικό πρόβλημα», κάνοντας λόγο για εκτεταμένη γραφειοκρατία που έχει απομακρύνει επιχειρήσεις, επενδύσεις και καινοτομία. Προειδοποίησε δε ότι η «αδύναμη» ήπειρος συνιστά σοβαρό οικονομικό κίνδυνο για τις ΗΠΑ.

Παρότι αναγνώρισε ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιλαμβάνονται την κατάσταση, ο Dimon υπογράμμισε ότι οι πολιτικές συνθήκες καθιστούν τις μεταρρυθμίσεις «πολύ δύσκολες». Επανέλαβε επίσης τη διαχρονική θέση του ότι ο κίνδυνος κατακερματισμού της Ευρώπης αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το παγκόσμιο σύστημα, σημειώνοντας πως η ήπειρος έχει «σοβαρά ζητήματα που πρέπει να διορθώσει». Εξήρε τη δημιουργία του ευρώ και τη συμβολή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην ειρήνη, αλλά προειδοποίησε ότι η υποχώρηση των στρατιωτικών δαπανών και η δυσκολία επίτευξης ενδοευρωπαϊκών συμφωνιών απειλούν τη σταθερότητα της περιοχής. «Αν η Ευρώπη κατακερματιστεί, το ‘America First’ θα πάψει να υφίσταται», τόνισε, επισημαίνοντας ότι μια ισχυρή Ευρώπη είναι ζωτικής σημασίας για τις ΗΠΑ.

Ο Dimon κάλεσε την Ουάσινγκτον να χαράξει μακροπρόθεσμη στρατηγική στήριξης της Ευρώπης, επιμένοντας ότι «μια αδύναμη Ευρώπη είναι κακή για εμάς». Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Trump παρουσιάζει μια νέα εθνική στρατηγική ασφάλειας που στρέφει το ενδιαφέρον κυρίως προς το Δυτικό Ημισφαίριο, εμφανίζοντας την Ευρώπη ως ήπειρο που «οδεύει προς εξαφάνιση του πολιτισμού».

Με τη δική του παρέμβαση, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος υπενθυμίζει ότι η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης είναι πιο επιτακτική από ποτέ και πως η γραφειοκρατική αγκύλωση της ΕΕ δεν αποτελεί απλώς εσωτερικό ζήτημα, αλλά παράγοντα που επηρεάζει τον παγκόσμιο συσχετισμό ισχύος.