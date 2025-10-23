Ο ιδρυτής & διευθύνων σύμβουλος της METLEN δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το πιο ελκυστικό μέρος για την εισαγωγή των μετοχών της διεθνούς εμβέλειας ενεργειακής και μεταλλευτικής εταιρείας.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίοςδήλωσε στο BBC ότι «η τάση αλλάζει» μετά από τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε το Brexit, όταν το Χρηματιστήριο του Λονδίνου φαινόταν λιγότερο ελκυστικό.

Τα σχόλιά του έρχονται σε αντίθεση με τη γενικευμένη ανησυχία για τη σταθερή αποχώρηση μεγάλων εταιρειών από τις βρετανικές αγορές, κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, ο κ. Μυτιληναίος επεσήμανε ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος αποτελεί εμπόδιο για τους ευρωπαίους και βρετανούς καταναλωτές και ότι οι πολιτικοί δεν υπήρξαν ειλικρινείς σχετικά με το πραγματικό κόστος της ενεργειακής μετάβασης.

Η METLEN απασχολεί σχεδόν 10.000 εργαζόμενους σε 40 χώρες και μετέφερε την κύρια εισαγωγή της από την Αθήνα στο Λονδίνο τον περασμένο Αύγουστο. Με συνολική αξία άνω των 5 δισ. λιρών, ήταν εταιρεία που εντάχθηκε ταχύτερα από όλες στον δείκτη FTSE 100, δηλαδή στις πιο σημαντικές εισηγμένες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ένταξη έγινε τη στιγμή που αρκετές μεγάλες βρετανικές εταιρείες εγκατέλειπαν το Χρηματιστήριο του Λονδίνου για να εισαχθούν σε ξένες αγορές. Ο τεχνολογικός κολοσσός ARM Holdings είναι πλέον εισηγμένος στη Νέα Υόρκη, η μητρική της Paddy Power,Flutter, επενδύει στην αμερικανική αγορά, ενώ ο μεταλλευτικός κολοσσός BHP επέστρεψε στην Αυστραλία. Φήμες κυκλοφορούν επίσης για το μέλλον παραδοσιακών βρετανικών εταιρειών όπως η Shell και η AstraZeneca, η πιο σημαντική εταιρεία της χώρας.

Ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι, αν και τον ενδιέφεραν οι υψηλότερες αποτιμήσεις που προσφέρουν οι αμερικανικές αγορές, εκτίμησε ότι το Λονδίνο ήταν πιο κατάλληλο τόσο πολιτισμικά όσο και επιχειρηματικά.

«Πρώτα απ’ όλα, τα περισσότερα από τα ανώτατά μας στελέχη ξεκίνησαν την καριέρα τους στην Αγγλία», είπε. «Όλοι αισθάνονται το Ηνωμένο Βασίλειο σπίτι τους. Ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων μας βρίσκεται εδώ, και το υπόλοιπο κυρίως στην Ευρώπη. Δεν έχουμε ουσιαστική δραστηριότητα στις ΗΠΑ».

Πρόσθεσε ότι τα αμερικανικά χρηματιστήρια υπάρχουν πολλές εταιρείες, λέγοντας: «Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε το ίδιο ενδιαφέρον για την εταιρεία εκεί».

Ο κ. Μυτιληναίος είπε ότι το Χρηματιστήριο του Λονδίνου φαινόταν «παραγκωνισμένο» τα χρόνια μετά το Brexit, αλλά άλλες ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές πρωτεύουσες δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία.

«Η Φρανκφούρτη, το Παρίσι, το Μιλάνο ή το Άμστερνταμ δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το Λονδίνο και, αφού άντεξε μια δύσκολη περίοδο, πιστεύω ότι βρίσκεται πλέον σε πορεία ανάκαμψης», είπε.

Οι τιμές ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο «δεν είναι βιώσιμες».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤLEN εμφανίστηκε αυστηρός σχετικά την ενεργειακή πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης, που είναι καθοριστικής σημασίας για την επιχείρησή του — «το μέταλλο είναι ουσιαστικά ενέργεια σε στερεή μορφή», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μυτιληναίος είναι επίσης πρόεδρος της Eurometaux, της Ένωσης Μη Σιδηρούχων Μετάλλων της Ευρώπης, και τόνισε ότι το υψηλότερο ενεργειακό κόστος σε σχέση με τις ΗΠΑ έχει πλήξει σοβαρά τη βιομηχανία.

«Η κατάσταση με το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ευρώπη, δεν είναι βιώσιμη», είπε.

«Έχουμε εκατοντάδες μέλη. Ένας μεγάλος αριθμός από τις πιο ενεργοβόρες επιχειρήσεις έχει κλείσει τα τελευταία τρία χρόνια, όλες λόγω του κόστους ενέργειας. Δεν μπορούν απλώς να είναι ανταγωνιστικές. Είναι τόσο απλό.»

Πρόσθεσε ότι, παρότι τάσσεται «υπέρ της πράσινης μετάβασης», οι πολιτικοί δεν υπήρξαν ειλικρινείς σχετικά με το πραγματικό κόστος των τεράστιων επενδύσεων που απαιτούνται για τις ενεργειακές υποδομές.

«Οι περισσότερες εταιρείες ήταν θετικές όταν τους ρωτούσαν οι πολιτικοί «θέλετε να προχωρήσουμε με ταχύτητα στην «πράσινη επανάσταση»;”», είπε.

«Αλλά η ερώτηση θα έπρεπε να είναι: “είστε έτοιμοι να δεχθείτε ότι το 30% του μισθού σας για τα επόμενα 30 χρόνια θα πρέπει να πηγαίνει στην πράσινη μετάβαση;” — τότε ίσως η απάντηση θα ήταν πολύ διαφορετική.»

Πολιτικά μηνύματα

Ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι η εμπειρία της αύξησης του κόστους ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη καθιστά πιο ελκυστικά τα πολιτικά μηνύματα που προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Αναφέρθηκε στην ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα Ηνωμένα Έθνη τον περασμένο μήνα, στην οποία αρνήθηκε την κλιματική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως «τη μεγαλύτερη απάτη που έχει διαπραχθεί ποτέ εις βάρος του κόσμου» και απέρριψε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

«Αυτό επηρεάζει πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», είπε ο κ. Μυτιληναίος. «Έτσι, μπορεί να αρχίσουμε να βλέπουμε — όπως ήδη συμβαίνει στην Ευρώπη — τα δεξιά κόμματα να μπλοκάρουν ολοένα και περισσότερα μέτρα για την ενεργειακή μετάβαση».

Η λύση, όπως υποστήριξε, είναι ένας πιο ειλικρινής διάλογος.

«Πρέπει να σταθμίσουμε τις ανάγκες των κοινωνιών και τα μέσα για να πετύχουμε τον στόχο — τι διαθέτουμε και πώς μπορούμε να φτάσουμε εκεί», είπε.

Πρόσθεσε ότι μια ουσιαστική, μεγάλης κλίμακας συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση δεν έχει ακόμη γίνει.

«Ας καθίσουμε να δούμε πόσα χρήματα έχουμε, πόσα μπορούμε να επενδύσουμε σε υποδομές», είπε. «Και ας το εξηγήσουμε στους πολίτες. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα τους έχουμε μαζί μας, και η αντίσταση θα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο».

Ο κ. Μυτιληναίος εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τους δασμούς στον χάλυβα.

Η ΕΕ προτείνει από τον Ιούνιο του επόμενου έτους την επιβολή δασμού 50% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα από χώρες εκτός ΕΕ — συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου — για την προστασία των ευρωπαίων παραγωγών.

«Η αίσθησή μου από τις Βρυξέλλες είναι ότι το κλίμα απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ πιο φιλικό απ’ ό,τι πριν από τρία, τέσσερα ή πέντε χρόνια. Το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρόθυμο να στηρίξει την Ευρώπη στον τομέα της άμυνας έχει βελτιώσει πολύ το κλίμα για να υπάρξει συμφωνία σε τέτοια ζητήματα», κατέληξε.