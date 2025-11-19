Σύμφωνα με το νέο business plan, η ΔΕΗ στοχεύει το 2028 σε EBITDA 2,9 δισ. ευρώ, από εκτιμώμενα 2 δισ. φέτος, καθαρά κέρδη 900 εκατ. ευρώ και μέρισμα 1,2 ευρώ ανά μετοχή.

Τέσσερις βασικούς στρατηγικούς στόχους για την επόμενη μέρα της ΔΕΗ παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης στο Capital Markets Day στο Four Seasons του Λονδίνου, αποκαλύπτοντας το νέο, ισχυρά αναπτυξιακό Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου για την τριετία 2026-2028.

Οι στόχοι αυτοί αφορούν την ευέλικτη παραγωγή, την εδραίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την ενίσχυση και μεγέθυνση των δικτύων και τον συνολικό επανασχεδιασμό του ομίλου στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, και θα υποστηριχθούν από επενδύσεις ύψους 10,1 δισ. ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Στάσσης ανακοίνωσε ότι η εταιρεία ετοιμάζεται να εισέλθει και στην αγορά της σταθερής τηλεφωνίας, αξιοποιώντας το ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο οπτικών ινών.

Σύμφωνα με το νέο business plan, η ΔΕΗ στοχεύει το 2028 σε EBITDA 2,9 δισ. ευρώ, από εκτιμώμενα 2 δισ. φέτος, καθαρά κέρδη 900 εκατ. ευρώ και μέρισμα 1,2 ευρώ ανά μετοχή. Η φετινή κερδοφορία αναμένεται λίγο πάνω από τα 400 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση να θέτει τον πήχη στα 700 εκατ. ευρώ για το 2027 και στα 900 εκατ. ευρώ για το 2028. Παρά την κλιμάκωση των επενδύσεων, το χρέος ως ποσοστό του EBITDA θα παραμείνει κάτω από το όριο του 3,5x, καθώς περίπου το 70% του επενδυτικού προγράμματος προβλέπεται να καλυφθεί από τις αυξημένες ταμειακές ροές.

Κεντρικός στόχος του σχεδίου είναι η περαιτέρω ενίσχυση του πράσινου και ευέλικτου ενεργειακού χαρτοφυλακίου. Στο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της ΔΕΗ αναμένεται να προστεθούν επιπλέον 6,3 GW έως το 2028, με την εγκατεστημένη ισχύ από ανανεώσιμες πηγές να διαμορφώνεται στα 12,7 GW και να αντιστοιχεί στο 77% της συνολικής ισχύος του Ομίλου. Ταυτόχρονα, ο όμιλος «χτίζει» ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο ευέλικτης παραγωγής, με στόχο τα 7,5 GW το 2028, μέσω συνδυασμού μπαταριών, υδροηλεκτρικών, αντλησιοταμιεύσεων και μονάδων φυσικού αερίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία ο κ. Στάσσης χαρακτήρισε ως κλειδί για τη διαχείριση της αυξανόμενης μεταβλητότητας. Από 50 MW standalone μπαταριών σήμερα, ο στόχος είναι να φτάσουν το 1,3 GW το 2028, ώστε – όπως είπε – «η πρόκληση της μεταβλητότητας και των περικοπών στην παραγωγή από ΑΠΕ να μετατραπεί σε πηγή κερδοφορίας». Συνολικά, η ευέλικτη ισχύς του Ομίλου θα αυξηθεί από τα 6 GW το 2025 στα 7,5 GW το 2028.

Στον τομέα των θερμικών μονάδων, η ΔΕΗ προωθεί την αντικατάσταση παλαιών σταθμών με νέες, πιο αποδοτικές υποδομές φυσικού αερίου. Στη Βουλγαρία εξετάζεται η ανάπτυξη μονάδας 820 MW με ορίζοντα ηλέκτρισης το 2030, ενώ στη Ρουμανία σχεδιάζεται ευέλικτη μονάδα αερίου 80 MW, η οποία θα μπορεί να εντάσσεται γρήγορα στο σύστημα σε περιόδους αιχμής τιμών. Στην Ελλάδα, το σχέδιο προβλέπει τη μετατροπή της λιγνιτικής «Πτολεμαΐδας 5» σε μονάδα φυσικού αερίου με έναρξη λειτουργίας το 2028, καθώς και την ολοκλήρωση της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 840 MW στην Αλεξανδρούπολη, που θα εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς όσο και τις ενεργειακές ροές προς τις γειτονικές χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, ο κ. Στάσσης αναφέρθηκε εκτενώς στα οφέλη του «κάθετου ενεργειακού διαδρόμου» Ιταλίας–Βουλγαρίας–Ρουμανίας με διακλαδώσεις σε Κροατία και Βόρεια Μακεδονία, τονίζοντας πως το διευρυμένο αποτύπωμα σε διασυνδεδεμένες αγορές δημιουργεί σημαντικές συνέργειες στην παραγωγή, την εμπορία και τη διαχείριση ενέργειας. Η παρουσία σε χώρες με διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες λειτουργεί ως φυσική αντιστάθμιση κινδύνου για την πράσινη παραγωγή, ενώ η διοίκηση στοχεύει να αυξήσει τη συμβολή του εξωτερικού στο EBITDA στο 25% το 2028.

Καίριο στοιχείο του σχεδίου είναι και τα δίκτυα. Η ΔΕΗ προγραμματίζει επενδύσεις 1,9 δισ. ευρώ, με το 46% να κατευθύνεται στην ενίσχυση υποδομών, το 33% σε έξυπνους μετρητές, το 10% στην ψηφιοποίηση και το υπόλοιπο 10% στη συντήρηση. Η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση σε Ελλάδα και Ρουμανία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 6,5 δισ. ευρώ το 2028, ενώ στο μέτωπο των έξυπνων μετρητών η σημερινή διείσδυση του 18% αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στον τεχνολογικό μετασχηματισμό. Μέσω της 100% θυγατρικής ΔΕΗ FiberGrid, ο Όμιλος επιταχύνει την ανάπτυξη του πανελλαδικού δικτύου Fiber-To-The-Home, με στόχο να καλύψει 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2028 και να φθάσει τους 590.000 ενεργούς χρήστες. Προβλέπεται επενδυτικό πρόγραμμα 420 εκατ. ευρώ σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα την περίοδο 2026-2028, ενώ από το 2030 ο κλάδος εκτιμάται ότι θα αποδίδει EBITDA της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ. Στην ίδια στρατηγική εντάσσεται το σχέδιο για data center 300 MW στην Κοζάνη, με δυνατότητα επέκτασης έως 1 GW, το οποίο, όπως ξεκαθάρισε ο κ. Στάσσης, θα υλοποιηθεί μόνο εφόσον υπάρξει τελική συμφωνία με μεγάλο διεθνή hyperscaler.

Ο διευθύνων σύμβουλος υπογράμμισε ότι όλα αυτά στηρίζονται στον μετασχηματισμό της τελευταίας εξαετίας, που έχει ήδη αναβαθμίσει τη ΔΕΗ σε περιφερειακό powertech ηγέτη, με ισχυρό ισολογισμό, διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, επένδυση στην ευελιξία και δυναμική παρουσία σε νέες αγορές. «Δεν μιλάμε πια για στοιχήματα, αλλά για ξεκάθαρους στόχους ανάπτυξης», ανέφερε χαρακτηριστικά.