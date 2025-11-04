Μεταβατική περίοδος 12 μηνών για όλα τα μέλη του Miles+Bonus της AEGEAN.

H AEGEAN ανανεώνει το πρόγραμμα επιβράβευσης Miles+Bonus και εξελίσσει τον τρόπο με τον οποίο κάθε μέλος διατηρεί ή/και αναβαθμίζει τη βαθμίδα του.

Η αεροπορική εταιρεία εισάγει νέο κανόνα διατήρησης ή/και αναβάθμισης, ενώ ανανεώνει τους υφιστάμενους του προγράμματος, για την εφαρμογή των οποίων προβλέπεται μεταβατική περίοδος τουλάχιστον 12 μηνών, ώστε τα μέλη να διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής και εξοικείωσης με τη νέα εποχή.

Ειδικότερα, ο νέος κανόνας διατήρησης και αναβάθμισης για τις βαθμίδες Silver και Gold βασίζεται αποκλειστικά στην επίτευξη συγκεκριμένου αριθμού πτήσεων στο δίκτυο της AEGEAN και της Olympic Air. Μέσω αυτής της αλλαγής, επιβραβεύεται πλέον και η συχνότητα σε πτήσεις AEGEAN και Olympic Air, εντός και εκτός Ελλάδας.

Ταυτόχρονα, ανανεώνονται οι ισχύοντες κανόνες του προγράμματος, με αλλαγές τόσο στον απαιτούμενο αριθμό πτήσεων για τη διατήρηση και την αναβάθμιση στις βαθμίδες Silver και Gold, όσο και στον απαιτούμενο αριθμό μιλίων για τη διατήρηση στις ίδιες βαθμίδες. Παράλληλα, τα προνόμια των βαθμίδων Silver και Gold εμπλουτίζονται περαιτέρω, με στόχο να προσφέρονται περισσότερες επιλογές, πρόσθετες παροχές και μια αναβαθμισμένη εμπειρία ταξιδιού για τα πιο ενεργά μέλη.

Επίσης, το πρόγραμμα αποκτά τη νέα βαθμίδα Platinum, η οποία θα προσφέρει αποκλειστικά προνόμια και εξατομικευμένες υπηρεσίες στα μέλη με τη μεγαλύτερη πτητική δραστηριότητα, αναγνωρίζοντας με ακόμη πιο ουσιαστικό τρόπο την αφοσίωση και τη συνέπειά τους.

«Η εξέλιξη του Miles+Bonus σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το πρόγραμμα και ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την AEGEAN, διασφαλίζοντας ότι η εμπειρία που προσφέρει παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο και κάθε ταξίδι ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες των επιβατών», επισημαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωση.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ