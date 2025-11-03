Η Lidl εγκαινιάζει τη γιορτινή περίοδο με την έναρξη της διεθνούς Χριστουγεννιάτικης καμπάνιας της, κάτω από το σύνθημα «Γιατί όλα τα υπέροχα αξίζουν κάθε μέρα».

Η καμπάνια υπερβαίνει την παραδοσιακή εποχική διαφήμιση και τοποθετείται ως στρατηγική συνέχεια της διεθνούς καμπάνιας «Lidl. Γιατί αξίζει». Συνδυάζει την κύρια δραστηριότητα της Lidl ως εταιρεία λιανικού εμπορίου στην καρδιά της κοινωνίας με την ολοκληρωμένη δέσμευσή της για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Τα Χριστούγεννα θεωρούνται από πολλούς ως η πιο υπέροχη εποχή του χρόνου – μια εποχή που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να φέρουμε χαρά στους άλλους. Τι θα γινόταν όμως αν αυτή η στάση δεν περιοριζόταν μόνο σε λίγες εβδομάδες του χρόνου; Ακριβώς εδώ έρχεται η χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Lidl, καλώντας μας να μεταφέρουμε αυτές τις μικρές χειρονομίες εκτίμησης και φροντίδας στην καθημερινότητά μας. Με αυτόν τον τρόπο, η καμπάνια αντικατοπτρίζει την ταυτότητα της Lidl, η οποία χαρακτηρίζεται από απλότητα, ποιότητα και δέσμευση για ένα βιώσιμο μέλλον για όλους, και εκφράζεται στη διεθνή της δήλωση «Lidl. Γιατί αξίζει».

«Με την καθημερινή μας δουλειά, συμβάλλουμε στο να κάνουμε την καθημερινότητα των πελατών μας λίγο καλύτερη και πιο πολύτιμη. Η χριστουγεννιάτικη καμπάνια μας δείχνει πόσο υπέροχη είναι η γιορτινή περίοδος και μας προσκαλεί όλους να ζήσουμε αυτήν την ιδέα της ζεστασιάς και της συντροφικότητας κάθε μέρα. Το «Γιατί όλα τα υπέροχα αξίζουν κάθε μέρα» αποτελεί επομένως μια σαφή δήλωση των εταιρικών μας αξιών και της μακροπρόθεσμης δέσμευσής μας στην κοινωνική ευθύνη και τη βιωσιμότητα», αναφέρει σχετικά ο Martin Brandenburger, CEO & Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

Συνειδητή διατροφή και την περίοδο των Χριστουγέννων

Ένας πυλώνας της καμπάνιας είναι η ενσωμάτωση της στρατηγικής για τη «συνειδητή διατροφή», η οποία αποτελεί κεντρικό πεδίο δράσης στη διεθνή CSR στρατηγική της Lidl. Η γκάμα προϊόντων των καταστημάτων της Lidl βασίζεται στις διατροφικές αρχές της Πλανητική Υγιεινή Διατροφή και στοχεύει στη συνεχή επέκταση της γκάμας των φυτικών τροφίμων έως το 2050.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η Lidl χρησιμοποιεί διάφορα σημεία επαφής για να διαφημίσει, για παράδειγμα, ένα χριστουγεννιάτικο μενού που δίνει έμφαση στα φυτικά συστατικά. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία λιανικού εμπορίου θέλει να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι είναι δυνατόν να απολαύσει κανείς νόστιμο και απλό φαγητό κατά τη διάρκεια των εορτών χωρίς να χρειάζεται να κάνει θυσίες. Έτσι, η Lidl δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να κάνουν μια συνειδητή επιλογή για το εορταστικό μαγείρεμα.

Η κοινωνική δέσμευση της Lidl: Η βοήθεια προσθέτει αξία στην κάθε μέρα

Ως επέκταση της εταιρικής της ευθύνης, η Lidl ξεκινά εθνικές εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της καμπάνιας, υποστηρίζοντας φιλανθρωπικά ιδρύματα με χρηματικές και προϊοντικές δωρεές.

Ένα μεγάλο μέρος του ποσού της δωρεάς παρέχεται από τη Lidl. Ωστόσο, οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στην εκστρατεία, η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα, προσφέροντας στήριξη σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Με αυτήν την εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, η Lidl επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να επηρεάζει θετικά την κοινωνία και το περιβάλλον πέρα από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και έτσι να συμβάλλει σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Η φετινή χριστουγεννιάτικη καμπάνια θα ξεκινήσει στις 2 Νοεμβρίου 2025 και θα προβληθεί σε 31 χώρες. Το κύριο μέρος της καμπάνιας είναι η κινηματογραφική ταινία, η οποία θα μεταδοθεί ως τηλεοπτικό διαφημιστικό σποτ. Αυτό θα συνοδεύεται από μια ολοκληρωμένη online στρατηγική στο YouTube και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Προβλέπονται επίσης μέτρα out-of-home και digital out-of-home.

Η καμπάνια είναι πλέον διαθέσιμη εδώ και μεταφέρει την κεντρική ιδέα: Η Lidl φέρνει αξία σε κάθε μέρα – ακόμη και πέρα από την περίοδο των Χριστουγέννων.