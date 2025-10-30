Με μια σειρά επιδραστικών ομιλητών που έχουν τη δύναμη να εκπαιδεύουν και να εμπνέουν στα κρίσιμα ζητήματα του περιβάλλοντος, διοργανώνεται στις 5 Νοεμβρίου 2025 στο Stelios Foundation Conference Hall, το TEDxPlaka Countdown

Κεντρικός του στόχος να αναδείξει τη σημασία της δημόσιας συζήτησης και της συλλογικής δράσης απέναντι στην πιο επείγουσα απειλή της εποχής μας: την κλιματική κρίση.

Το TEDxPlaka Countdown αξιοποιεί τη διαχρονική δυναμική της Πλάκας -της αρχαιότερης κατοικημένης γειτονιάς της Αθήνας- ως τόπο όπου η ιστορία συναντά το παρόν και προτείνει λύσεις για το μέλλον. Στη σκιά της Ακρόπολης, εκεί που επί αιώνες αντηχούσαν συζητήσεις για την πόλη, την κοινωνία, και το κοινό καλό, ανοίγει σήμερα ένας νέος διάλογος: η κλιματική και ευρύτερη περιβαλλοντική κρίση ως ζήτημα συλλογικής ευθύνης και κοινωνικής συνείδησης.

Εστιάζοντας στη σημασία ιστοριών με επιστημονική τεκμηρίωση που εμπλουτίζουν την κατανόηση της περιβαλλοντικής κρίσης σε βάθος, το TEDxPlaka Countdown αναδεικνύει κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, το νερό, οι πρώτες ύλες και τα απόβλητα, η τροφή, η φύση. Παράλληλα υπενθυμίζει ότι η ενεργή συμμετοχή, η ελευθερία του λόγου και η κοινή ευθύνη δεν αποτελούν σύγχρονες καινοτομίες, αλλά βαθιά ριζωμένες πρακτικές που παραμένουν αναγκαίες.

Το TEDxPlaka Countdown είναι εδώ για να αναδείξει το γεγονός πως η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης απαιτεί τη συμμετοχή όλων, σε όλα τα επίπεδα. Από τους κατοίκους μιας γειτονιάς μέχρι τους φορείς λήψης αποφάσεων και τις δημιουργικές κοινότητες έχουμε ανάγκη μια κουλτούρα συνεργασίας, συμπερίληψης και τόλμης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δείτε τους ομιλητές του TEDxPlaka Countdown και κάντε την εγγραφή σας: www.tedxplaka.com