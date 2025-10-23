Η διευρυμένη συνεργασία περιλαμβάνει το UEFA Women's EURO 2029, τα Women's European Qualifiers 2028/29 και το UEFA Women's Nations League 2025, 2027 και 2029.

Η Lidl, μία από τις κορυφαίες αλυσίδες τροφίμων στη Γερμανία και την Ευρώπη, ανακοινώνει την επέκταση της επιτυχημένης συνεργασίας της με την UEFA, συνεχίζοντας την πορεία της με το UEFA Women’s National Team έως το 2030. Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία ως Official Partner του UEFA Women's EURO 2025, που προσέγγισε πάνω από 400 εκατομμύρια φιλάθλους παγκοσμίως, η Lidl είναι πλέον partner του UEFA Women's EURO 2029, των Women's European Qualifiers 2028/29 και του UEFA Women's Nations League 2025, 2027 και 2029, ενισχύοντας τη δέσμευσή της για προώθηση της υγείας, της ευαισθητοποίησης και της ενδυνάμωσης μέσω του αθλητισμού.

Επέκταση της δέσμευσης της Lidl στο γυναικείο ποδόσφαιρο: 2025–2030

Η διευρυμένη συνεργασία της Lidl με την UEFA στο γυναικείο ποδόσφαιρο περιλαμβάνει τα εξής τουρνουά:

UEFA Women's EURO 2029

Women's European Qualifiers 2028/29

UEFA Women's Nations League 2025, 2027 και 2029

Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι η αγαπημένη εμπειρία Lidl Kids Team θα επιστρέψει στο UEFA Women's EURO 2029, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες σε παιδιά να περπατήσουν χέρι-χέρι με αστέρες του γυναικείου ποδοσφαίρου, εμπνέοντας τη νέα γενιά αθλητών και φιλάθλων.

Χτίζοντας πάνω στην εξαιρετική επιτυχία

Η βάση για αυτήν την επέκταση της συνεργασίας δημιουργήθηκε μέσα από τα εντυπωσιακά τουρνουά των τελευταίων δύο ετών. Φέτος, το UEFA Women's EURO 2025 συνέχισε αυτή την επιτυχία με την παρουσία της Lidl στις 8 πόλεις και στάδια φιλοξενίας. Το τουρνουά υποδέχθηκε πάνω από 650.000 φιλάθλους στα στάδια και προσέγγισε περισσότερους από 400 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Μέσω ενεργειών προβολής του brand, η Lidl διένειμε 269.950 κυπελάκια με φρέσκα φρούτα στις Ζώνες Φιλάθλων (Fan Zones) και στην είσοδο των σταδίων, προωθώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το Lidl Awareness Team – 57 εργαζόμενοι της Lidl φρόντισαν ώστε κάθε φίλαθλος να νιώθει ασφάλεια και σεβασμό, ενσαρκώνοντας τις αξίες της αποδοχής και της διαφορετικότητας.

Κεντρικό στοιχείο της δράσης της Lidl στο UEFA Women’s EURO 2025 ήταν η δέσμευση για την έμπνευση κοριτσιών και νεαρών γυναικών. Η εταιρεία λιανεμπορίου τροφίμων διοργάνωσε το Lidl Youth Camp στη Βασιλεία, η οποία συγκέντρωσε 100 κορίτσια ηλικίας 14 έως 17 ετών από 18 χώρες, προσφέροντας εξειδικευμένη προπόνηση, εργαστήρια διατροφής και ευκαιρίες για τη δημιουργία μακροχρόνιων φιλιών. Επιπλέον, στο Lidl Fresh Field στο Rapperswil-Jona της Ελβετίας παράχθηκαν και δωρήθηκαν πάνω από 12 τόνοι φρέσκων φρούτων και λαχανικών σε άτομα που έχουν ανάγκη, δείχνοντας τη δέσμευση της Lidl για συνειδητή διατροφή και κοινωνική προσφορά.

Ενισχύοντας την ισότιμη συμμετοχή και το πάθος στον αθλητισμό

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Lidl επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για ισότιμη ενθάρρυνση και στήριξη του γυναικείου ποδοσφαίρου. Παρέχοντας το ίδιο επίπεδο προβολής, ενεργοποίησης και εμπλοκής φιλάθλων όπως στα ανδρικά τουρνουά, η Lidl συμβάλλει ώστε ο γυναικείος αθλητισμός να λάβει την υποστήριξη που του αξίζει.