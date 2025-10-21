Με στόχο την προώθηση της υγιεινής ζωής και της κοινωνικής προσφοράς, η Lidl Ελλάς έτρεξε για 3η συνεχόμενη χρονιά μαζί με χιλιάδες δρομείς στον 13ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης.

Με σταθερή προσήλωση στην προώθηση ενός υγιεινού και δραστήριου τρόπου ζωής, η Lidl Ελλάς συμμετείχε για ακόμη μία χρονιά ως Μεγάλος Χορηγός στον 13ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας έναν θεσμό που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για το δρομικό κίνημα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η φετινή διοργάνωση έδωσε ξανά ζωή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, με περισσότερους από 10.000 δρομείς να πλημμυρίζουν την πόλη με ενέργεια, ενθουσιασμό και αθλητικό πνεύμα. Ανάμεσά τους, πρωταθλητές, ερασιτέχνες δρομείς, οικογένειες, άτομα με αναπηρία και μέλη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όλοι μαζί σε μια γιορτή συμμετοχής και συμπερίληψης.

Η Lidl Ελλάς έδωσε δυναμικό «παρών» με 70 μέλη της ομάδας #teamLidl, από καταστήματα, γραφεία και logistics centers, που έτρεξαν σε όλες τις κατηγορίες αγώνων — από τον Ημιμαραθώνιο μέχρι τον Δρόμο Ενός Μιλίου, καταγράφοντας περισσότερα από 500 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, η Lidl Ελλάς φρόντισε για την ενέργεια των συμμετεχόντων, προσφέροντας 4.000 μήλα και 10.000 μπάρες πρωτεΐνης στους δρομείς, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της προσπάθειάς τους.

Για τη Lidl Ελλάς, η υγεία και η ευεξία δεν είναι απλώς αξίες — είναι καθημερινή πράξη. Μέσα από τη στήριξη διοργανώσεων που εμπνέουν και κινητοποιούν, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής και την κοινωνική συνοχή.