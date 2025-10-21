Παράλληλα, γιόρτασε τη διάκρισή της στα Best Workplaces™ in Tech Hellas για 3η χρονιά

Τα νέα ιδιόκτητα γραφεία της στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Κοτζιά, εγκαινίασε επίσημα η Campeόn Gaming την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, με ένα μεγάλο event για εργαζόμενους και συνεργάτες. Τα νέα γραφεία αποτελούν ορόσημο στην πορεία της εταιρείας σηματοδοτώντας τη συνεχή της ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της να επενδύει στην Ελλάδα.

Τα γραφεία έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση, τη δημιουργικότητα και την εξέλιξη των ανθρώπων της Campeón Gaming. Ο χώρος συνδυάζει λειτουργικότητα και αισθητική, με άπλετο φυσικό φως, σύγχρονο σχεδιασμό και ευέλικτη διαρρύθμιση που ενθαρρύνει τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή ιδεών. Τα open spaces, τα meeting rooms και οι χώροι συναθροίσεων με τα έντονα χρώματα και το χαλαρό set-up, ενισχύουν την αίσθηση της κοινότητας, καλλιεργώντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, ομαδικότητας και θετικής ενέργειας.

Η επένδυση σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και η προσοχή στη λεπτομέρεια αντικατοπτρίζουν πλήρως την ταυτότητα της Campeón Gaming, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους B2B τεχνολογικούς παρόχους με εξειδίκευση στο iGaming και το online entertainment.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, οι καλεσμένοι απόλαυσαν δροσερά cocktails και γευστικά finger foods, φωτογραφήθηκαν με διασκεδαστικά props και πέρασαν ένα χαλαρό και ευχάριστο απόγευμα με μουσικές από τον σταθμό Αθήνα 9,84.

Οι Campeones, ωστόσο, είχαν κι έναν ακόμη σημαντικό λόγο να γιορτάσουν, καθώς η εταιρεία διακρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στα Best Workplaces™ in Tech Hellas 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος, με μότο “People Make the Game”.

Οι συνεχείς διακρίσεις της Campeón Gaming ανάμεσα στα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα της χώρας αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση των προσπαθειών της για διαρκή βελτίωση της εργασιακής εμπειρίας, με οδηγό την ευελιξία, τον σεβασμό και την ενσυναίσθηση, και στόχο τη δημιουργία μιας δυναμικής ομάδας που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις του σύγχρονου τεχνολογικού κόσμου.

«Το γεγονός ότι τα επίσημα εγκαίνια των νέων γραφείων μας συνέπεσαν με την ανακοίνωση μιας ακόμη σπουδαίας διάκρισης από τον Οργανισμό Great Place to Work® Hellas μάς γεμίζει χαρά και περηφάνεια. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα εξαίσιο εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους μας. Αυτό ξεκινά από την αισθητική και την άνεση των γραφείων μας, αλλά καταλήγει σε κάτι βαθύτερο: στις αξίες και την κουλτούρα της εταιρείας μας, που τοποθετεί τους ανθρώπους της, τους δικούς της πρωταθλητές, στο επίκεντρο.», δήλωσε ο CEO & Co-founder της Campeón Gaming, Μαρίνος Σιαπάνης.

«Η επιτυχία μας είναι αποτέλεσμα μιας συνεχούς δέσμευσης: να ακούμε ουσιαστικά τις ανάγκες των ανθρώπων μας, να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές και να δημιουργούμε ένα περιβάλλον που τους εξελίσσει και τους εμπνέει να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε πτυχή της ζωής τους».