Σε μια ιδιαίτερα λαμπρή τελετή, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος τίμησε τον Δρ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο, αναγορεύοντάς τον Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, στο Αμφιθέατρο “Κώστας Θ. Γραμμένος” της Πανεπιστημιούπολης της Θέρμης.

Η αναγόρευση του Δρ. Γεωργίου Β. Αποστολόπουλου έγινε ως αναγνώριση της εξέχουσας συμβολής του στην προαγωγή της ιατρικής επιστήμης, της καινοτομίας και της κοινωνικής προσφοράς. Με αυτή την ύψιστη ακαδημαϊκή τιμή, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος επισφράγισε μία πορεία ζωής αφιερωμένη στην επιστήμη και τον άνθρωπο, τιμώντας έναν οραματιστή ηγέτη που έχει αναδείξει τη χώρα μας διεθνώς, έχει εμπνεύσει γενιές ιατρών, ερευνητών και επιχειρηματιών, συμβάλλοντας καθοριστικά και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, με κορυφαία παραδείγματα το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο.

Την προσφώνηση του τιμώμενου έκαναν ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος, ο Σύμβουλος του Πρύτανη για Θέματα Υγειονομικής Περίθαλψης, Δρ. Ηλίας Καραπάντζος, και η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγήτρια Ευγενία Μηνασίδου.

Στιγμιότυπo από την Τελετή Αναγόρευσης του Δρ. Γεωργίου Β. Αποστολόπουλου, Προέδρου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Στο κατάμεστο Αμφιθέατρο ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος ανέφερε, μεταξύ άλλων στην ομιλία του «κύριε Πρόεδρε, η σημερινή αναγόρευση αποκτά ξεχωριστή σημασία, διότι ο δικός σας αγώνας για την υγειονομική αριστεία και την τεχνολογική καινοτομία βρίσκει άμεση ανταπόκριση στις βασικές αξίες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το ΔΙΠΑΕ, ως ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας, έχει ενσωματώσει την καινοτομία στον πυρήνα της αποστολής του. Η έμφαση στην έρευνα αιχμής και η διαρκής αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών μας, αποσκοπούν στη δημιουργία αποφοίτων ικανών να πρωταγωνιστήσουν στο σύγχρονο, απαιτητικό περιβάλλον της υγείας. Οι φοιτητές μας, με γνώση και υψηλή κατάρτιση, αποτελούν τη ζωτική δύναμη που τροφοδοτεί κορυφαίες δομές όπως και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών. Η επιλογή μας να σας τιμήσουμε αναδεικνύει ακριβώς αυτή τη σύγκλιση στόχων: τη δέσμευση του Πανεπιστημίου στην παραγωγή γνώσης και τη δική σας δέσμευση στην πρακτική εφαρμογή της, με στόχο την αναβάθμιση της ζωής του πολίτη».

Κατά την αντιφώνησή του, ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, ευχαρίστησε θερμά το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για την τιμητική αυτή διάκριση, δηλώνοντας: «Όταν ξεκινούσα την πορεία μου, δεν είχα έτοιμο σχέδιο. Είχα μόνο μια αγωνία και ένα όραμα, αγωνία για τον τόπο μου, για τους ανθρώπους που έβλεπα να αναζητούν αλλού αυτό που θα έπρεπε να έχουν εδώ, και όραμα ότι στην Ελλάδα μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική επιχειρηματικότητα – όχι απλώς ως εμπορική δραστηριότητα, αλλά ως πράξη ευθύνης, στάση ζωής».

Στη συνέχεια, επεσήμανε τη φιλοσοφία που διέπει το έργο και τη δράση του, τονίζοντας: «Αν κάτι θέλω να μείνει από αυτήν την πορεία, δεν είναι τα κτίρια ή τα βραβεία, αλλά η δύναμη του παραδείγματος, ότι μπορείς να συνδυάζεις επιχειρηματικότητα και κοινωνική προσφορά, ανάπτυξη και αγάπη για τη χώρα, τεχνολογία και ανθρωπιά, επιτυχία και αλληλεγγύη. Αυτή είναι η άλλη όψη του επιχειρείν, το πατριωτικό επιχειρείν.»

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, σημείωσε: «Η τιμή που μου απονέμετε δεν είναι κατάληξη, είναι πρόσκληση συνέχειας. Πρόσκληση σε εμένα και στους δύο γιους μου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρο του Ομίλου, άξιους συνεχιστές αυτής της πορείας, να συνεχίσουμε, να επιμείνουμε, να μεταδώσουμε στους επόμενους την πίστη ότι η Ελλάδα δεν είναι μια μικρή χώρα, αλλά μια μεγάλη ιδέα.»

Τον Έπαινο, την Ανάγνωση και την Επίδοση των κειμένων του Ψηφίσματος του Τμήματος, ανέγνωσε ο Πρόεδρος του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Καθηγητής Πέτρος Σκεπαστιανός.

Η αναγόρευση του Τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα, η περιένδυση και η επίδοση τιμητικής πλακέτας στον Δρ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο, πραγματοποιήθηκε από τον Πρύτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Καθηγητή Σταμάτη Αγγελόπουλο.

Ακολούθησε προβολή αποσπάσματος από ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του τιμώμενου, ενώ η τελετή κορυφώθηκε με την ομιλία του Δρ. Γεωργίου Β. Αποστολόπουλου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και διακεκριμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και κορυφαίοι ιατροί του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Το παρών έδωσαν, ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο Συντονιστής του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, μέλη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καθώς και στελέχη του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα σύντομο μουσικό πρόγραμμα από το ηλεκτρικό κουαρτέτο εγχόρδων «Fortissimo».