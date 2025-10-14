Η συνολική αξία της συναλλαγής υπολογίζεται σε περίπου €8,97 δισ., βάσει της τρέχουσας αποτίμησης της μετοχής της ΟΠΑΠ.

Η πορεία προς το μεγάλο ντιλ ανάμεσα σε ΟΠΑΠ και Allwyn μπαίνει στην τελική ευθεία, μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ να εγκρίνει τη σύναψη ειδικής συμφωνίας με την Allwyn International AG. Η συμφωνία αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια σειρά σύνθετων εταιρικών κινήσεων που θα αλλάξουν ριζικά τη δομή του ομίλου και θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός νέου, διεθνούς σχήματος με έδρα εκτός Ελλάδας.

Το πρώτο βήμα αφορά τη διάσπαση της ΟΠΑΠ με απόσχιση του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, ο οποίος θα μεταφερθεί σε μια νέα εταιρεία, θυγατρική κατά 100% της ΟΠΑΠ. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ακόμη μία νέα εταιρεία στην οποία θα εισφερθούν οι συμμετοχές της ΟΠΑΠ σε τέσσερις βασικές θυγατρικές: OPAP Investment Limited, ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ, OPAP Sports Ltd και OPAP International Limited. Με αυτό τον τρόπο θα οργανωθεί εκ νέου η εταιρική δομή πριν από τη μεγάλη διασυνοριακή μεταβολή.

Στη συνέχεια, η ΟΠΑΠ θα μεταφέρει την καταστατική της έδρα στο Λουξεμβούργο, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για διασυνοριακές μετατροπές. Η μεταφορά αυτή συνοδεύεται από τη δημιουργία υποκαταστήματος στην Ελλάδα, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η δραστηριότητα της εταιρείας στη χώρα. Το υποκατάστημα αυτό θα μετατραπεί αργότερα σε νέα ελληνική ανώνυμη εταιρεία, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση των λειτουργιών με πλήρη νομική κάλυψη.

Παράλληλα, η Allwyn θα προχωρήσει στη δική της αναδιοργάνωση. Θα διαχωρίσει μέρος των δραστηριοτήτων της, τις οποίες θα εισφέρει σε μια νέα θυγατρική με την επωνυμία «Allwyn Management και BrandCo». Σε αυτή θα μεταφερθεί όλη η λειτουργική δραστηριότητα της Allwyn, εκτός από τις επενδυτικές συμμετοχές και τις χρηματοδοτήσεις, που θα παραμείνουν στην μητρική εταιρεία.

Αμέσως μετά, η Allwyn θα εισφέρει στην ΟΠΑΠ όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και τις συμμετοχές της σε θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Τσεχία, την Αυστρία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία, τη Σλοβακία και την Κύπρο. Ως αντάλλαγμα, η ΟΠΑΠ θα εκδώσει 437,6 εκατ. νέες κοινές μετοχές και 536,2 εκατ. προνομιούχες μετοχές, αξίας €0,30 η καθεμία. Η έκδοση θα γίνει αφού προηγηθεί ανεξάρτητη αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, όπως ορίζει το λουξεμβουργιανό δίκαιο.

Η συνολική αξία της συναλλαγής υπολογίζεται σε περίπου €8,97 δισ., βάσει της τρέχουσας αποτίμησης της μετοχής της ΟΠΑΠ και της ονομαστικής αξίας των νέων προνομιούχων μετοχών. Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί μέσα στους επόμενους έξι μήνες, ενώ η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η συμφωνία συνοδεύεται από μια σειρά ασφαλιστικών δικλίδων για την προστασία των μετόχων. Προβλέπεται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, καθώς και έλεγχος από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για το αν οι όροι είναι δίκαιοι και εύλογοι. Η σχετική έκθεση των ορκωτών ελεγκτών της Grant Thornton επιβεβαιώνει ότι η συναλλαγή εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ΟΠΑΠ και των μετόχων μειοψηφίας.

Η Allwyn, που ήδη ελέγχει έμμεσα την ΟΠΑΠ, θεωρείται συνδεδεμένο μέρος, γεγονός που προσδίδει επιπλέον σημασία στην τήρηση διαφάνειας και εποπτείας στη διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση όλων των βημάτων, το νέο σχήμα αναμένεται να μεταφέρει εκ νέου την έδρα του από το Λουξεμβούργο στην Ελβετία, ολοκληρώνοντας έτσι τη διεθνοποίηση του ομίλου.