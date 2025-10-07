Πλατινένιο βραβείο για τη συνεργασία με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για ενίσχυση της συμμόρφωσης - Χρυσό βραβείο για τη ComplianceSuite.ai και το έργο AML/CFT

Η Infocredit Group ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι η κορυφαία λύση κανονιστικής συμμόρφωσης της, ComplianceSuite.ai, τιμήθηκε με δύο σημαντικές διακρίσεις στα Compliance Awards 2025 στην Αθήνα. Η λύση έλαβε χρυσό βραβείο ως το Καλύτερο Έργο AML/CFT, συμπεριλαμβανομένης της Απάτης & KYC, και πλατινένιο βραβείο για τη συνεργασία με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την ενίσχυση της συμμόρφωσης σε μία από τις πιο απαιτητικές και αυστηρά ρυθμιζόμενες αγορές τυχερών παιγνίων στην Ευρώπη.

Οι διακρίσεις αυτές υπογραμμίζουν όχι μόνο την καινοτομία, τον μετρήσιμο αντίκτυπο και την αποδοτικότητα της ComplianceSuite.ai, αλλά και την αφοσίωση της ομάδας της Infocredit Group και την εμπιστοσύνη της ΟΠΑΠ Α.Ε., θέτοντας νέα πρότυπα στη συμμόρφωση, την ανθεκτικότητα και την καινοτομία στη μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος.

Το βραβευμένο έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΟΠΑΠ Α.Ε., τη μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, η οποία δραστηριοποιείται σε μία από τις πιο αυστηρά ρυθμιζόμενες αγορές της Ευρώπης. Η ComplianceSuite.ai προσαρμόστηκε άψογα στις πολύπλοκες απαιτήσεις συμμόρφωσης της ΟΠΑΠ, προσφέροντας αυτοματοποίηση, δυνατότητα κλιμάκωσης και ενισχυμένη διαχείριση κινδύνων σε όλες τις διαδικασίες.

«Αυτή η αναγνώριση επιβεβαιώνει την αποστολή μας να μετατρέψουμε τη συμμόρφωση σε επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Η ComplianceSuite.ai δίνει τη δυνατότητα στους εποπτευόμενους οργανισμούς να επιτύχουν κανονιστική αριστεία, ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιούν την αποδοτικότητα και την εμπειρία πελάτη,» δήλωσε ο Θεόδωρος Κρίγγου, CEO της Infocredit Group.

Τα Compliance Awards τιμούν την αριστεία και την καινοτομία, αναγνωρίζοντας οργανισμούς που θέτουν νέα πρότυπα στη συμμόρφωση και στη διαχείριση κινδύνων. Τα Χρυσά & Πλατινένια Βραβεία αναδεικνύουν την ηγετική θέση της Infocredit Group στην παροχή λύσεων κανονιστικής συμμόρφωσης με τεχνητή νοημοσύνη, που επιτρέπουν στους οργανισμούς να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.ComplianceSuite.ai ή το www.Infocreditgroup.com