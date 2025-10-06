Στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου 2,5 δισ. ευρώ, η Metlen θα κατευθύνει περίπου το 50% στην ενέργεια και το 40% στα μέταλλα.

Τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της Metlen στο επίπεδο «BB+» με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε η Fitch Ratings, αναγνωρίζοντας τη συνέπεια της εταιρείας στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου και τη διατήρηση ισχυρών χρηματοοικονομικών δεικτών.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η απόφαση αντικατοπτρίζει το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο της Metlen για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, το οποίο ενισχύει τη διαφοροποίηση στους τελικούς κλάδους δραστηριότητας και προωθεί την κάθετη ολοκλήρωση στους τομείς της ενέργειας και των μετάλλων. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και ανάπτυξη νέων πυλώνων δραστηριότητας, αν και συνοδεύεται από αυξημένες ανάγκες σε επενδυτικές δαπάνες (capex).

Παράλληλα, η Fitch επισημαίνει τους κινδύνους που απορρέουν από την είσοδο σε νέες αγορές, όπως η ανάκτηση μετάλλων και η άμυνα, καθώς και από την εναλλαγή περιουσιακών στοιχείων και τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης.

Η Metlen θέτει φιλόδοξους στόχους για την επόμενη περίοδο, επιδιώκοντας EBITDA περίπου 2 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, έναντι 1,1 δισ. ευρώ το 2024. Η ανάπτυξη αυτή θα προέλθει από την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας στις utilities και τα μέταλλα, καθώς και από τον διπλασιασμό της συμβολής των δραστηριοτήτων Μηχανικής, Προμήθειας και Κατασκευής (EPC) και Υποδομών. Οι δραστηριότητες τύπου Build-Operate-Transfer (BOT) αναμένεται να διατηρήσουν σταθερή συνεισφορά, με πιθανές ταμειακές εισροές από το πρόγραμμα εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού της πλάνου ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2028, η Metlen θα κατευθύνει περίπου το 50% των κονδυλίων στην ενέργεια και το 40% στα μέταλλα. Οι νέοι πυλώνες ανάπτυξης - μεταξύ των οποίων η επέκταση παραγωγής αλουμίνας, η παραγωγή γαλλίου, οι μεταλλικές κατασκευές για τον αμυντικό εξοπλισμό και η ανάκτηση μετάλλων - αναμένεται να προσθέσουν περίπου 400 εκατ. ευρώ στο EBITDA έως την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Η Fitch σημειώνει ότι ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA (Fitch-adjusted net leverage) εκτιμάται να κορυφωθεί στο 2,1x το 2025, από 1,7x το 2024, για να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 1,8x την περίοδο 2026-2027, εντός των ορίων της αξιολόγησης. Οι σταθερές προοπτικές αποδίδονται στη δέσμευση της Metlen για διατήρηση της βαθμολογίας, τη συντηρητική προσέγγιση στη χρηματοδότηση και τη δυνατότητα αναβολής επενδύσεων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.