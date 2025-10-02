Τα κεφάλαια που θα διατεθούν από την EBRD αναμένεται να ενισχύσουν τα επενδυτικά σχέδια της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) προχώρησε σε επένδυση ύψους 50 εκατ. ευρώ στο νέο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συνολικού ποσού 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας επτά ετών, το οποίο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα κεφάλαια που θα διατεθούν από την EBRD αναμένεται να ενισχύσουν τα επενδυτικά σχέδια της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε έργα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, συστήματα αποθήκευσης μπαταριών, υποδομές, καθώς και έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων σε Ελλάδα, Ρουμανία, Αλβανία και Κόσοβο.

Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών, την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με την έκδοση του ομολόγου.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την EBRD, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται να προωθήσει την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στο εργατικό δυναμικό της, να διευρύνει τις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και να οργανώσει ετήσιες δράσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια, με στόχο την προσέλκυση νέων, και ιδίως γυναικών, στον ενεργειακό και κατασκευαστικό κλάδο.