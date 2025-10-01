Στο σκέλος της δημόσιας προσφοράς που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, αναμένεται να διατεθούν από 73,5 έως 94,5 εκατ. νέες μετοχές.

Η Intralot ανοίγει σήμερα το βιβλίο για τη μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σε μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, με στόχο την άντληση περίπου 400 εκατ. ευρώ. Η διάρθρωση της έκδοσης προβλέπει διακριτή συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επενδυτών, με τα δύο μερίδια να διαμορφώνονται σε 21% και 79% αντίστοιχα, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, στο σκέλος της δημόσιας προσφοράς που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, αναμένεται να διατεθούν από 73,5 έως 94,5 εκατ. νέες μετοχές. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο της συνολικής έκδοσης, που θα κυμανθεί μεταξύ 350 και 450 εκατ. τίτλων.

Αντίθετα, το μεγαλύτερο κομμάτι, που αφορά την ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό, κατανέμεται στους ξένους θεσμικούς επενδυτές και εκτιμάται ότι θα κινηθεί από 276,5 έως 355,5 εκατ. μετοχές.

Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο ανώτατο όριο των 1,27 ευρώ ανά μετοχή, τιμή που συνέπεσε με το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ωστόσο, η διοίκηση της Intralot εμφανίζεται διατεθειμένη να προσαρμόσει το εύρος της τελικής αποτίμησης, εφόσον η ζήτηση από τα διεθνή χαρτοφυλάκια δεν κινηθεί στα αναμενόμενα επίπεδα. Το ενδεχόμενο μείωσης της τιμής διάθεσης αφήνει ανοιχτό το περιθώριο για μια πιο ευέλικτη τιμολόγηση, που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την τελική έκβαση της άντλησης.

Παρά την επίσημη πρόβλεψη ότι τα έσοδα της αύξησης θα κυμανθούν από 350 έως 450 εκατ. ευρώ, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν πως το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διαμορφωθεί κοντά στα 400 εκατ. ευρώ. Η άντληση αυτών των κεφαλαίων θεωρείται κρίσιμη για τη στρατηγική αναδιάρθρωσης της Intralot, η οποία επιδιώκει να μειώσει τον δανεισμό της και να ενισχύσει τη ρευστότητά της, διατηρώντας παράλληλα ισχυρό επενδυτικό προφίλ στις διεθνείς αγορές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η διαδικασία της συνδυασμένης προσφοράς έχει στραμμένο το βλέμμα της κυρίως στο ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών, που παραδοσιακά αποτελούν βασικούς παίκτες σε τέτοιου μεγέθους εκδόσεις. Η συμμετοχή τους θα καθορίσει όχι μόνο το ύψος των τελικών αντληθέντων κεφαλαίων αλλά και τη μελλοντική πορεία της μετοχής στο ταμπλό, σε μια περίοδο όπου οι κεφαλαιαγορές παραμένουν ευμετάβλητες.

Με την κίνηση αυτή, η Intralot επιχειρεί να κλείσει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία χρηματοοικονομικής εξυγίανσης, προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι τελικές ισορροπίες θα αποτυπωθούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο τέλος της εβδομάδας, όταν θα ξεκαθαρίσει το ύψος των κεφαλαίων και η τιμή διάθεσης.