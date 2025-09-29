Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα και να ζήσεις μοναδικές εμπειρίες με το Ούζο Πλωμαρίου

Η φωτεινή κοινότητα του Ούζου Πλωμαρίου «Ακόλουθοι του Ήλιου» μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, μοιράζοντας χαρά, αισιοδοξία και – φυσικά – μοναδικά δώρα! Περισσότεροι από 110 νικητές έχουν ήδη κερδίσει μοναδικά έπαθλα όπως: 4ήμερο ταξίδι στο Πλωμάρι της Λέσβου, Μονοήμερη κρουαζιέρα, Τραπεζώματα για ολόκληρη την παρέα, Συλλεκτικά αντικείμενα των Ακολούθων του Ήλιου.

Είτε κοντά στη θάλασσα, είτε στο βουνό ή στο κέντρο της πόλης οι «Ακόλουθοι του Ήλιου» ξέρουν να γιορτάζουν κάθε στιγμή με χαμόγελο, αισιοδοξία και, φυσικά, ένα ποτήρι Ούζο Πλωμαρίου. Γιατί το Ούζο Πλωμαρίου δεν είναι απλώς ένα παραδοσιακό απόσταγμα· είναι το σύμβολο της συντροφικότητας και μας υπενθυμίζει ότι η ζωή είναι πιο όμορφη όταν τη μοιραζόμαστε.

Ο διαγωνισμός συνεχίζεται – και σε περιμένει! Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα και να ζήσεις μοναδικές εμπειρίες με το Ούζο Πλωμαρίου. Γίνε τώρα ο επόμενος τυχερός!

Πώς μπορείς να συμμετάσχεις:

Επισκέψου την σελίδα του διαγωνισμού. https://akolouthitouiliou.gr/diagonismos/ Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου. Αγόρασε μια φιάλη 200ml Ούζου Πλωμαρίου και ανέβασε τη φωτογραφία με τον μοναδικό κωδικό που βρίσκεται στον λαιμό της φιάλης.

Και μπες αυτόματα στην κλήρωση για να διεκδικήσεις τα δώρα του Oκτωβρίου:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

5 τυχεροί νικητές θα ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία γύρω από το τραπέζι, σε συνεργαζόμενο μεζεδοπωλείο ή εστιατόριο, με γεύμα αξίας 100€ για σένα και την παρέα σου.

Το Ούζο Πλωμαρίου έχει φροντίσει και για τη μετακίνησή σου, καλύπτοντας πλήρως το κόστος του ταξί με επιστροφή, ώστε να απολαύσεις ξέγνοιαστα τη βραδιά.

Επιπλέον, άλλοι 5 νικητές θα κερδίσουν φιάλες Ούζο Πλωμαρίου.

Οι «Ακόλουθοι του Ήλιου» συνεχίζουν να γιορτάζουν την παρέα, το φως και τις στιγμές που μοιραζόμαστε.





Μήπως ήρθε η σειρά σου να κερδίσεις.