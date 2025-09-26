Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, το αίτημα στηρίζεται σε τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση και ευθυγραμμίζεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρη κάλυψη του κόστους παροχής υπηρεσιών.

Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ υπέβαλε αίτημα προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για την αναθεώρηση και έκδοση νέων τιμολογίων στο νερό. Η πρωτοβουλία συνδέεται άμεσα με την ανάγκη κάλυψης αυξημένων λειτουργικών και ενεργειακών δαπανών, αλλά και με τη χρηματοδότηση επενδύσεων που κρίνονται απαραίτητες τόσο για τη βιωσιμότητα της εταιρίας όσο και για την αντιμετώπιση του κινδύνου λειψυδρίας στην Αττική.

Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, το αίτημα στηρίζεται σε τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση και ευθυγραμμίζεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρη κάλυψη του κόστους παροχής υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται, χωρίς την έγκριση νέων τιμολογίων δυσχεραίνεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, η συνέχιση των επενδυτικών σχεδίων και η διασφάλιση της σταθερότητας της εταιρίας.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα αποτυπώνουν τις προκλήσεις.

Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 0,7% στα 173,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων κατέγραψαν ζημιές 5,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 10 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη είχε η αύξηση των προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις.

Παρά τις δυσκολίες, οι επενδύσεις το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 31 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 38% σε σχέση με πέρυσι. Πρόκειται για έργα που σχετίζονται με την αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση του δικτύου υδροδότησης, ώστε να ανταποκριθεί η ΕΥΔΑΠ στις ανάγκες των καταναλωτών και στις συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή.

Η λειψυδρία αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα στον σχεδιασμό της εταιρίας. Η μείωση της βροχόπτωσης τα τελευταία τρία χρόνια έχει περιορίσει τα αποθέματα κατά περίπου 250 εκατ. κ.μ. ετησίως. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η ΕΥΔΑΠ, σε συνεργασία με το Δημόσιο, έχει ενεργοποιήσει εφεδρικούς πόρους, λειτουργεί γεωτρήσεις και αντλιοστάσια, ενώ έχει μειώσει την περιβαλλοντική παροχή του ταμιευτήρα Ευήνου, εξοικονομώντας 22 εκατ. κ.μ. νερού ετησίως.