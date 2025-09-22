Ο Δ. Μελισσανίδης αναμένεται να αποπληρώσει δεδουλευμένα των εργαζομένων που έχουν μείνει πίσω 5,5 μήνες, καθώς και χρέη που έχουν σωρευθεί στην εταιρία.

Στη σημερινή Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων του συνεταιρισμού της Εφημερίδας των Συντακτών αναμένεται να επικυρωθεί το προσύμφωνο που έχει υπογραφεί για την μεταβίβαση του 51% της καθημερινής εφημερίδας στον Δημήτρη Μελισσανίδη.

Παράλληλα, αναμένεται να γίνει γνωστό και επίσημα το τίμημα της εξαγοράς, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ. Η εφημερίδα «Espresso» αναφέρει πως το συμφωνηθέν ποσό αναμένεται να είναι υπερδιπλάσιο από την αρχική αποτίμηση του εγχειρήματος, που ήταν 1.500.000 ευρώ.

Παράλληλα, η συμφωνία στην οποία έχουν περιέλθει τα δύο μέρη προβλέπει και αναπτυξιακό πλάνο της εφημερίδας, αυξήσεις σε μισθούς των εργαζομένων, ενώ διασφαλίζονται και οι θέσεις εργασίας.

Με τον τρόπο αυτόν ο όμιλος Μελισσανίδη αυξάνει σημαντικά το μιντιακό του αποτύπωμα, καθώς μετά το οικονομικό φύλλο της Ναυτεμπορικής αποκτά ακόμα μία καθημερινή εφημερίδα από τον χώρο της ευρύτερης Κεντροαριστεράς, ενώ την ίδια ώρα το Ναυτεμπορική TV αναμένεται να εκπέμπει πλέον από τη συχνότητα του Epsilon μέσω Digea.

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης ξεκίνησε την επιχειρηματική του πορεία το 1975 με σχολή οδηγών στον Κορυδαλλό και το 2000 ίδρυσε την Aegean Marine Petroleum, η οποία εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στον αθλητισμό, ανέλαβε την ΑΕΚ το 1992, επιστρέφοντας αρκετές φορές στην προεδρία της, ενώ το 2022 εγκαινίασε το νέο γήπεδο της ομάδας, την OPAP Arena.