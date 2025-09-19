Υπεγράφη σύμβαση δανείου υψηλής προτεραιότητας εξαετούς διάρκειας, αξίας 400 εκατ. λιρών Μεγάλης Βρετανίας.

Η Intralot ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε συνολική χρηματοδότηση ύψους 660 εκατ. ευρώ για να προχωρήσει στην εξαγορά της Bally’s International Interactive, υλοποιώντας ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική της διεθνούς επέκτασης.

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση της εταιρείας, υπεγράφη σύμβαση δανείου υψηλής προτεραιότητας εξαετούς διάρκειας, αξίας 400 εκατ. λιρών Μεγάλης Βρετανίας (περίπου 460 εκατ. ευρώ), με θεσμικούς δανειστές, ενώ παράλληλα εξασφαλίστηκαν δεσμεύσεις χρηματοδότησης ύψους 200 εκατ. ευρώ από κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών, μέσω τετραετούς τοκοχρεολυτικού δανείου.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι τα έσοδα από τη νέα χρηματοδότηση θα αξιοποιηθούν τόσο για την κάλυψη μέρους του τιμήματος της εξαγοράς όσο και για την αποπληρωμή υφιστάμενων υποχρεώσεων, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αναχρηματοδότησης. Το κλείσιμο της συμφωνίας τελεί υπό την αίρεση συγκεκριμένων όρων που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της εξαγοράς και τη διευθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, η Intralot είχε ήδη λάβει τη συναίνεση των ομολογιούχων δανειστών του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 130 εκατ. ευρώ, γεγονός που εξασφαλίζει τη συνέχιση ισχύος του μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται καθοριστική, καθώς ενισχύει την κεφαλαιακή σταθερότητα της εταιρείας και διευκολύνει την επιτυχή ολοκλήρωση του μεγάλου εγχειρήματος.

Η Intralot υπογράμμισε επίσης ότι παρακολουθεί στενά τις συνθήκες στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και σχεδιάζει να προσφύγει εκ νέου σε αυτές, με στόχο την πλήρη αντικατάσταση των υφιστάμενων δεσμεύσεων χρηματοδότησης που είχαν συναφθεί με ξένες τράπεζες για την εξαγορά και την αναχρηματοδότηση.

Η συμφωνία με τη Bally’s Corporation για την εξαγορά του τομέα International Interactive είχε ανακοινωθεί στις 21 Ιουλίου 2025 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα deals στον κλάδο, συνολικού ύψους 2,66 δισ. ευρώ. Με την κίνηση αυτή, η Intralot ενισχύει τη διεθνή της παρουσία, επιδιώκοντας στρατηγικά οφέλη σε αγορές υψηλής ανάπτυξης και ενδυναμώνοντας τη θέση της στην παγκόσμια βιομηχανία gaming.