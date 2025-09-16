Η ελληνική εταιρεία θα δώσει το «παρών», για πέμπτη συνεχή χρονιά, στο ετήσιο διεθνές συνέδριο για την ψηφιακή εκπαίδευση, συμμετέχοντας ενεργά στον διάλογο για την καινοτομία στη μάθηση.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η ελληνική τεχνολογική εταιρεία Digitech θα συμμετάσχει στο MoodleMoot Global 2025, τη σημαντικότερη συνάντηση της διεθνούς κοινότητας του Moodle για την εκπαίδευση. Η συστηματική παρουσία της Digitech στο συνέδριο, σε συνδυασμό με την ιδιότητά της ως Moodle Premium Certified Services Provider, αντανακλά τη δέσμευσή της να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ψηφιακής μάθησης και στον διεθνή διάλογο για την εκπαίδευση.

Στη φετινή διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί στο Εδιμβούργο από τις 16 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, η Digitech θα παρουσιάσει το έργο του Digital Repository System (DRS), μια καινοτόμο λύση βασισμένη στο Moodle για τη φιλοξενία και διαχείριση ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων. Το DRS έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει 15.000 Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και 4.000 μαθήματα Moodle για όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας, ενσωματώνοντας λειτουργίες που επιτρέπουν σε χρήστες να αναζητούν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν μαθησιακό υλικό με ευελιξία και διαδραστικότητα.

Ως Moodle Premium Certified Services Provider σε Ελλάδα, Κύπρο και Αλβανία, η Digitech έχει διακριθεί στα Moodle Partner Awards του 2019, 2023 και 2024, που δίνονται κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, γεγονός που αναδεικνύει την τεχνολογική της υπεροχή και τη συμβολή της στη βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Παράλληλα, συνεχίζει να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακής μάθησης για οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, με έμφαση στην ευχρηστία, την προσαρμοστικότητα και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών.

Με τη φετινή της συμμετοχή στο MoodleMoot Global, η Digitech ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διεθνή της παρουσία, παραμένοντας αφοσιωμένη στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης.