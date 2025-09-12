Games
Η AEGEAN μεταφέρει Έλληνες φιλάθλους στη Ρίγα, στηρίζοντας ενεργά την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στον Ημιτελικό του EuroBasket 2025

H AEGEAN αποδεικνύει για ακόμη μια φορά τη στήριξή της στον ελληνικό αθλητισμό και την πεποίθηση ότι η δύναμη της ομάδας προέρχεται και από την παρουσία και το πάθος των φιλάθλων.

Η AEGEAN, αποκλειστικός αερομεταφορέας των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ, βρίσκεται δίπλα στην Εθνική Ομάδα Ανδρών και τους φιλάθλους της, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της διαδρομής της στο EuroBasket 2025.

Στο πλαίσιο αυτό, η AEGEAN προσφέρει ειδική πτήση charter για την Ρίγα, με την οποία θα ταξιδέψουν οι τυχεροί νικητές του διαγωνισμού που οργανώθηκε αμέσως μετά την πρόκριση της χώρας στον ημιτελικό. Εκεί, θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής, υποστηρίζοντάς την ενεργά στον κρίσιμο αγώνα με την Τουρκία που θα κρίνει την πρόκρισή της στον τελικό.

Επιπλέον, σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η AEGEAN διασφάλισε τη διαθεσιμότητα τεσσάρων (4) επιπλέον charter, ενώ η Ομοσπονδία φρόντισε για την εξασφάλιση των εισιτηρίων του αγώνα, ώστε ακόμη περισσότεροι Έλληνες να βρεθούν στη Λετονία. Σχεδόν 1.000 Έλληνες φίλαθλοι ταξιδεύουν απόψε το βράδυ με πτήσεις της AEGEAN, για να στηρίξουν με την φωνή τους την προσπάθεια της Εθνικής στη μεγάλη αυτή πρόκληση.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η AEGEAN αποδεικνύει για ακόμη μια φορά τη στήριξή της στον ελληνικό αθλητισμό και την πεποίθηση ότι η δύναμη της ομάδας προέρχεται και από την παρουσία και το πάθος των φιλάθλων.

Πάμε Ελλάδα!!!

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

5 Φυτά εσωτερικού χώρου που βελτιώνουν την υγεία σας

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας – Τι πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

3 Συχνά λάθη που κάνετε με το αποσμητικό σας

Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

5 Φυτά εσωτερικού χώρου που βελτιώνουν την υγεία σας

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

Οι 5 γλώσσες της αγάπης και πώς επηρεάζουν τη σχέση σας

Έλαιο φραγκόσυκου: Τα 4 μεγάλα οφέλη του για το δέρμα

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

Ένα αυτόνομο ρομπότ δοκιμάστηκε στην Ολυμπία Οδό

