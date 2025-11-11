Για το δ' τρίμηνο, η AEGEAN σχεδιάζει αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας κατά 9%, ενισχύοντας συχνότητες και δρομολόγια, ιδιαίτερα προς τη Μέση Ανατολή.

Αύξηση σε έσοδα, επιβατική κίνηση και λειτουργική κερδοφορία εμφάνισε η AEGEAN στο 9μηνο και στο τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 9μηνο ανήλθε σε 1,43 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4% σε σχέση με το 2024, ενώ μεταφέρθηκαν 13,2 εκατ. επιβάτες, αυξημένοι κατά 5%. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 356,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8%, και τα καθαρά κέρδη στα 148 εκατ. ευρώ, με άνοδο 12%.

Στο γ' τρίμηνο, η εταιρεία πρόσφερε 6,6 εκατ. θέσεις, 5% περισσότερες από πέρυσι, και μετέφερε 5,6 εκατ. επιβάτες. Η κίνηση στο εσωτερικό αυξήθηκε 7% και στο εξωτερικό 5%, με τον συντελεστή πληρότητας να φτάνει το 84,3%. Τα έσοδα του τριμήνου ανήλθαν σε 647,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 200,4 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 10%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 128,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7%, καθώς η ενίσχυση του δολαρίου επηρέασε αποτιμήσεις μισθώσεων αεροσκαφών.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του 9μήνου επηρεάστηκαν από τη μείωση των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών CO₂ και τη χρήση βιώσιμων καυσίμων SAF, με επιβάρυνση 32 εκατ. ευρώ. Το κόστος αυτό εξισορροπήθηκε εν μέρει από χαμηλότερες τιμές καυσίμων. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, τα διαθέσιμα και οι επενδύσεις έφτασαν το 1,041 δισ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Γερογιάννης δήλωσε ότι το 2025 «εξελίσσεται σε μία ακόμη χρονιά ανάπτυξης», επισημαίνοντας τη σταθερή ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια και την ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση της πρόσφατης ομολογιακής έκδοσης. Αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, όπως οι καθυστερήσεις στην εναέρια κυκλοφορία και οι έλεγχοι στους κινητήρες GTF, που εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν για περίπου 30 μήνες, με 12 αεροσκάφη σήμερα εκτός πτητικού έργου.

