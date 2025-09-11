Games
Η Lidl συνεχίζει τα partnerships με το UEFA Europa League και το UEFA Conference League μετά από την εντυπωσιακή ανταπόκριση των φιλάθλων

Μετά από μία αξέχαστη χρονιά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, η Lidl ανυπομονεί να συνεχίσει τη συνεργασία της ως Official Partner του UEFA Europa League και του UEFA Conference League για τη σεζόν 2025/26.

Την περασμένη σεζόν, το partnership της Lidl με το UEFA Europa League και το UEFA Conference League ένωσε 36 χώρες και 72 συλλόγους σε 342 αγωνιστικές ημέρες, καθιστώντας τη Lidl τον πιο ορατό χορηγό των διοργανώσεων σύμφωνα με την έκθεση της Nielson Sports*, φέρνοντας τους φιλάθλους πιο κοντά στο άθλημα που αγαπούν.

Οι πρωτοβουλίες της Lidl κατά τη διάρκεια του τουρνουά προσέγγισαν χιλιάδες παίκτες, φιλάθλους και οικογένειες. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024/25, η Lidl:

  • Προσέφερε πάνω από 18.000 μερίδες φρέσκων φρούτων για να δώσει ενέργεια στους φιλάθλους στα γήπεδα.
  • Στήριξε τους πελάτες της Lidl και τις οικογένειες σε όλη την Ευρώπη, προσφέροντας 4.685 εισιτήρια, κάνοντας το κορυφαίο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πιο προσβάσιμο σε περισσότερες οικογένειες και κοινότητες.
  • 7.524 νεαροί φίλαθλοι έγιναν μέλη της Lidl Kids Team, βγαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους ήρωές τους και ζώντας από κοντά τη μαγεία της αγωνιστικής ημέρας.

Κοιτάζοντας μπροστά, η Lidl θα συνεχίσει να προσφέρει αυτές τις μοναδικές ευκαιρίες στους φιλάθλους και τη σεζόν 2025/26, με κληρώσεις εισιτηρίων, εμπειρίες Lidl Kids Team και συνεχή πρόσβαση σε φρέσκα, υγιεινά τρόφιμα. Αυτή η συνεργασία υπογραμμίζει τη δέσμευση της Lidl στην προώθηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής, στην υποστήριξη των κοινοτήτων και στη διάδοση του ποδοσφαίρου με τρόπο πιο προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς για όλους.

Υποστηρίζοντας τη συνειδητή διατροφή και τον δραστήριο τρόπο ζωής, οι συνεχιζόμενες συνεργασίες της Lidl με το UEFA Europa League και το UEFA Conference League δεν αφορούν μόνο την υποστήριξη του ποδοσφαίρου υψηλού επιπέδου, αλλά και τη δημιουργία στιγμών που αλλάζουν ζωές για ανθρώπους, φιλάθλους και οικογένειες σε όλη την Ευρώπη.

Ο Martin Brandenburger, CEO & Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, δήλωσε σχετικά: «Μέσα από τη συνεργασία μας την περασμένη σεζόν, καταφέραμε να φέρουμε κοντά με επιτυχία οικογένειες και φιλάθλους από όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται η Lidl στην Ευρώπη, κάνοντας το ποδόσφαιρο πιο συμπεριληπτικό και προσβάσιμο για όλους. Καθώς συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία, παραμένουμε αφοσιωμένοι στην προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, της συμμετοχής στην κοινότητα και των ουσιαστικών εμπειριών, εντός και εκτός γηπέδου.»

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συνεχή υποστήριξη της Lidl στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τις υγιείς κοινότητες εδώ.

Μπορείτε να απολαύσετε στιγμιότυπα από το περσινό partnership εδώ.

