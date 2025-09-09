Games
Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, πρώτο και μοναδικό ιδρυτικό μέλος του διεθνούς δικτύου PERT Consortium στην Ελλάδα

Με τη συνεργασία αυτή, το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών συμμετέχει ενεργά σε μια παγκόσμια προσπάθεια καταγραφής, ανάλυσης και βελτίωσης της αντιμετώπισης μιας σοβαρής και συχνά απειλητικής για τη ζωή πάθησης.

Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών καθίσταται το πρώτο και μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα που εντάσσεται επισήμως στο διεθνές δίκτυο PERT Consortium, αποκτώντας τον τίτλο του Ιδρυτικού Μέλους του Οργανισμού PERT Consortium στην Ελλάδα. Η διάκριση αυτή επισφραγίζει τη συνεργασία που ξεκίνησε το 2020, όταν στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών συγκροτήθηκε η διεπιστημονική Ομάδα Αντιμετώπισης Πνευμονικής Εμβολής.


Το PERT Consortium, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, είναι ο πλέον αναγνωρισμένος διεθνής φορέας για τη διεπιστημονική προσέγγιση της πνευμονικής εμβολής. Διατηρεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια βάση δεδομένων σχετικών περιστατικών, και διαμορφώνει τις κατευθυντήριες οδηγίες σε ΗΠΑ, Ευρώπη και διεθνώς. Η αναγνώριση του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών ως διεθνούς συνεργάτη αποδεικνύει το υψηλό επιστημονικό επίπεδο και την οργανωτική ετοιμότητα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνώ

Η διεπιστημονική ομάδα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών σε σύνδεση με το διεθνές δίκτυο του PERT Consortium εξασφαλίζει άμεση, συντονισμένη και εξειδικευμένη φροντίδα για τους ασθενείς με πνευμονική εμβολή, με έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση, την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση. Παράλληλα, οι ασθενείς αποκτούν πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς κλινικές μελέτες.

Η εν λόγω συνεργασία οργανώθηκε και υλοποιήθηκε υπό την επιστημονική ευθύνη της Δρ. Αγγελικής Ελευθερίου, Διευθύντριας της Καρδιολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, η οποία σε δηλώσεις της τόνισε: «Η συμμετοχή μας στο PERT Consortium είναι το επιστέγασμα μιας μακρόχρονης και συντονισμένης προσπάθειας να προσφέρουμε στους Έλληνες ασθενείς την πιο άμεση, πολυεπίπεδη και σύγχρονη φροντίδα στην αντιμετώπιση της πνευμονικής εμβολής, με βάση τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα.»

