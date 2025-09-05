Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα
Για την πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και την επόμενη ημέρα της κατασκευαστικής αγοράς μίλησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστο Δήμα, στο 5o Thessaloniki Metropolitan Summit.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η αγορά των κατασκευών στην Ελλάδα διανύει την καλύτερη φάση των τελευταίων 25 ετών και για τον λόγο αυτό εκδηλώνεται διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τους Ελληνικούς κατασκευαστικούς Ομίλους. Η επιτυχία αυτή, συμπλήρωσε, οφείλεται στην αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει τα μεγάλα έργα υποδομής.

Ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας στα έργα

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR σχολίασε ότι, εάν θέλουμε να είναι βιώσιμη η ανάπτυξη των κατασκευών στο μέλλον, θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την παραγωγή των δημοσίων έργων, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη χρηματοδότηση, την μελετητική τους ωριμότητα και την αντιμετώπιση των χρονικών καθυστερήσεων.

Ο κ. Εξάρχου παρατήρησε ότι αυτά τα τρία χαρακτηριστικά πρέπει να προσδιορίσουν το μέλλον των υποδομών στην Ελλάδα, κάτι που ήδη γίνεται στα έργα παραχώρησης, τα οποία διέπονται από ένα πιο αυστηρό καθεστώς, εξ αιτίας της τραπεζικής τους χρηματοδότησης και των αυξημένων κριτηρίων που αυτή επιβάλλει. Και για τον λόγο αυτό η συγκεκριμένη κατηγορία έργων υλοποιείται εμπρόθεσμα και εντός προϋπολογισμού, προς όφελος τόσο του κράτους όσο και της αγοράς, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στο Α’ τρίμηνο του 2026 η επέκταση Καλαμαριάς

Παράλληλα, τοποθετήθηκε και για την πορεία του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, στο οποίο έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτροδότησης της γραμμής. Και τόνισε ότι, εφόσον προχωρά η ροή της χρηματοδότησης του έργου κανονικά, σε συνδυασμό με τα μέτρα επιτάχυνσης των εργασιών που έχει λάβει ο Όμιλος AKTOR, όπως η λειτουργία 3 βαρδιών ανά ημέρα, η επανάληψη της επιτυχίας της ολοκλήρωσης της κύριας γραμμής του Μετρό θα είναι εφικτή, σημειώνοντας ότι ο στόχος για άνοιγμα της γραμμής στο Α’ τρίμηνο του 2026 θα επιτευχθεί.

Σημαντική επιτυχία η εξαγορά της HSBC Μάλτας

Ο κ. Εξάρχου, υπό την ιδιότητα του Partner της Thrivest Holdings, αναφέρθηκε και στην επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank. Όπως τόνισε, με την εξαγορά η τράπεζα θα αυξήσει σημαντικά την αξία της, έχοντας παράλληλα σχεδόν μηδενικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο, αλλά και κεφαλαιοποίηση της τάξης των €2,5 δισ.

Και χαρακτήρισε την συγκεκριμένη εξαγορά μία σημαντική επιτυχία τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για τους μετόχους και κυρίως το πρώην Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) καθώς του δίνει τη δυνατότητα να ανακτήσει τα χρήματα που επένδυσε για την εξυγίανση της πρώην Τράπεζας Αττικής με κέρδος. Όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου, αυτό δικαιώνει την προσπάθεια της κυβέρνησης να στηρίξει τη δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα και η εξαγορά της HSBC Μάλτας αποτελεί μία εκδήλωση αυτής της δικαίωσης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Aktor: Η Intratainment επενδύει στην εστίαση με τη συμμετοχή σε γνωστά εστιατόρια

Aktor: Η Intratainment επενδύει στην εστίαση με τη συμμετοχή σε γνωστά εστιατόρια

Επιχειρήσεις
Όμιλος AKTOR: Αυξημένος κύκλος εργασιών κατά 17%, στα 17 εκατ. τα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο

Όμιλος AKTOR: Αυξημένος κύκλος εργασιών κατά 17%, στα 17 εκατ. τα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο

Επιχειρήσεις
Αλέξανδρος Εξάρχου: «Η Ρουμανία στρατηγικός εταίρος για τον Όμιλο AKTOR

Αλέξανδρος Εξάρχου: «Η Ρουμανία στρατηγικός εταίρος για τον Όμιλο AKTOR

Επιχειρήσεις
Όμιλος AKTOR: Έδωσε σε κυκλοφορία τη σύνδεση της Λευκάδας με τον Δυτικό Άξονα, ταχύτερα από το προβλεπόμενο

Όμιλος AKTOR: Έδωσε σε κυκλοφορία τη σύνδεση της Λευκάδας με τον Δυτικό Άξονα, ταχύτερα από το προβλεπόμενο

Ελλάδα

NETWORK

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
ΠΟΥ: Τέλος ο παγκόσμιος συναγερμός έκτακτης ανάγκης για τη νόσο Mpox

ΠΟΥ: Τέλος ο παγκόσμιος συναγερμός έκτακτης ανάγκης για τη νόσο Mpox

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

healthstat.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: «1,6 δισ. ευρώ έχουν επενδυθεί στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία»

Άδωνις Γεωργιάδης: «1,6 δισ. ευρώ έχουν επενδυθεί στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία»

healthstat.gr