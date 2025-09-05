Aktor: Η Intratainment επενδύει στην εστίαση με τη συμμετοχή σε γνωστά εστιατόρια

Ο Όμιλος Aktor διευρύνει την παρουσία του και στον χώρο της εστίασης, επενδύοντας μέσω της θυγατρικής του Intratainment Μονοπρόσωπη ΑΕ σε γνωστά εμπορικά σήματα.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, στις 2 Σεπτεμβρίου υπεγράφη σύμβαση για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 51% σε έξι εταιρείες του κλάδου.

Οι εταιρείες KEFALARI HOUSE, LOLITA'S, MAISON COLETTE, RICK'S, ITALIAN BISTROT και CASA GIACOMO PAROS, που μέχρι πρότινος ανήκαν στην κυπριακή Nostira Ltd, περνούν πλέον στον έλεγχο του Ομίλου Aktor. Η Nostira συνδέεται επιχειρηματικά με τον Δημοσθένη Στασινόπουλο.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στα 8,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες το management θα παραμείνει στην πλευρά Στασινόπουλου που διατηρεί πλέον το 49% των προαναφερόμενων εταιρειών, στις οποίες ανήκουν τα ομώνυμα εστιατόρια.