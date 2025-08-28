Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Στρατηγική Συναλλαγή LAMDA - Όμιλος ION ύψους €450εκ για τη δημιουργία ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στο The Ellinikon

Στρατηγική Συναλλαγή LAMDA - Όμιλος ION ύψους €450εκ για τη δημιουργία ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας &amp; Καινοτομίας στο The Ellinikon
H συμφωνία ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα του Έργου του Ελληνικού και ενδυναμώνει την εικόνα της Ελλάδας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη ως επιχειρηματικού προορισμού μεγάλης κλίμακας.

Η LAMDA Development S.A., αποδέχθηκε σήμερα δεσμευτική προσφορά από τον Όμιλο ION, εταιρεία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας εντός του Έργου του Ελληνικού, όπου θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες.

Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα αναπτυχθεί από τον Όμιλο ION σε δύο διακριτές περιοχές του Ελληνικού και θα καλύπτει συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 250χιλ. τ.μ., θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50χιλ. τ.μ. χώρους γραφείων, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων σχεδιασμένο για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200χιλ. τ.μ. οικιστικές αναπτύξεις για τη στέγαση των επαγγελματιών του Ομίλου ION. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει η LAMDA ανέρχεται σε €450εκ.

Το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του Ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το €1,5 δισ. κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί εως το 2030. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ION θα αποκτήσει ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του Ομίλου ΙΟΝ στο Ελληνικό. Η στρατηγική αυτή συνεργασία σηματοδοτεί την έναρξη της δημιουργίας του Επιχειρηματικού Κέντρου του Ελληνικού, το οποίο αποτελεί βασικό τμήμα του γενικού σχεδίου ανάπτυξης του έργου (masterplan), ενώ ταυτόχρονα τοποθετεί το The Ellinikon ως ευρωπαϊκό κόμβο τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακού μετασχηματισμού. Η νέα πόλη μέσα στην πόλη, μέσω της συνεργασίας της LAMDA και του ομίλου ΙΟΝ – ο οποίος κατέχει ηγετική θέση διεθνώς – λαμβάνει επάξια τη θέση της στη διεθνή 2 σκηνή των μεγάλων τεχνολογικών κέντρων έρευνας και καινοτομίας.

Αυτή η εμβληματική πρωτοβουλία, έχει σημαντικό εθνικό αποτύπωμα καθώς είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το όραμα της Ελλάδας για το μέλλον της, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον. Η συνεργασία αυτή θα επιταχύνει την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Αττικής και ιδιαίτερα των Δήμων της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ελκυστικότητα τους, ως κέντρα επενδύσεων, επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατοικίας και εμπορίου.

Ο Andrea Pignataro ιδρυτής και CEO του Ομίλου ION δήλωσε: «Το μέγεθος, οι υποδομές και το όραμα του Ελληνικού συνάδουν με το δικό μας όραμα: να συνδυάσουμε την τεχνολογία, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής σε ένα πρωτοποριακό μοντέλο για το μέλλον της εργασίας και της εκπαίδευσης, με ρίζες στην Ελλάδα και ανοιχτό στην παγκόσμια κοινότητα. Οραματιζόμαστε αυτό το Κέντρο να λειτουργεί, ταυτόχρονα, ως χώρος εργασίας και εκπαίδευσης, διατηρώντας όμως πάντα τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς, καθιστώντας την Αθήνα έναν ευρωπαϊκό φάρο τεχνολογίας και δημιουργικότητας».

Ο Οδυσσέας Αθανασίου CEO της LAMDA Development δήλωσε: «Αυτή η εμβληματική συμφωνία ενισχύει την εικόνα του The Ellinikon ως προορισμού παγκόσμιου επιπέδου και κορυφαίου επενδυτικού κόμβου, που προσελκύει διεθνείς συνεργασίες και κορυφαίους επενδυτές. Αποτελεί, επίσης, το νέο πρότυπο για το μέλλον των σύγχρονων πόλεων και το υπόδειγμα για να ακούγεται το όνομα της χώρας μας στο διεθνές περιβάλλον, με θετικό τρόπο».

Ο χάρτης τοποθεσίας του ακινήτου

lamda_ion_bb44c.jpg

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Η συγχώνευση των IID - ITASOFT, η OIKOS Fund Management, οι εξελίξεις με το Ερασίνειο, η «διπλή προσφυγή» της ΙΟΝ, οι νέες business του Σειρηνάκη και η «εσχάτη έσται πρώτη» στον ΕΟΤ

Η συγχώνευση των IID - ITASOFT, η OIKOS Fund Management, οι εξελίξεις με το Ερασίνειο, η «διπλή προσφυγή» της ΙΟΝ, οι νέες business του Σειρηνάκη και η «εσχάτη έσται πρώτη» στον ΕΟΤ

Market Maven
LAMDA Development: 5η θέση στη λίστα με τις 20 πιο αξιοθαύμαστες εταιρείες στην Ελλάδα

LAMDA Development: 5η θέση στη λίστα με τις 20 πιο αξιοθαύμαστες εταιρείες στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
Ερυθρά Θάλασσα: Δύο νεκροί από επίθεση Χούθι στο ελληνικών συμφερόντων πλοίο «Eternity C»

Ερυθρά Θάλασσα: Δύο νεκροί από επίθεση Χούθι στο ελληνικών συμφερόντων πλοίο «Eternity C»

Διεθνή
«Τοπόσημα Διασύνδεσης»: Μια καλλιτεχνική περιήγηση σε αγαπημένους αστικούς προορισμούς, από τη LAMDA Development στο Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο

«Τοπόσημα Διασύνδεσης»: Μια καλλιτεχνική περιήγηση σε αγαπημένους αστικούς προορισμούς, από τη LAMDA Development στο Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο

Επιχειρήσεις

NETWORK

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

healthstat.gr
Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

ienergeia.gr
Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

healthstat.gr
ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

healthstat.gr
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

ienergeia.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

healthstat.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr
Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr