Η Lamda Development ανακοίνωσε την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 400 εκατ. ευρώ και διάρκεια επτά ετών. Το ομόλογο θα διατεθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της

Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του Euro2day.gr.

Σύμφωνα με τη Lamda Development, αναλυτικές πληροφορίες για την εταιρεία, τους όρους του ομολογιακού δανείου και τη δημόσια προσφορά θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού και στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάσσεται βάσει του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου (Κανονισμός ΕΕ 2017/1129 και οι κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμοί ΕΕ 2019/979 και 2019/980), καθώς και των διατάξεων του Ν. 4706/2020. Το Ενημερωτικό Δελτίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα διατεθεί στο επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα της έκδοσης και της δημόσιας προσφοράς θα καθοριστεί το προσεχές διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις χρηματαγορές. Η Lamda Development επισημαίνει ότι θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με την έκδοση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.