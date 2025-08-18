Games
Public: Ολοκληρωμένες λύσεις για τη φοιτητική ζωή, 4πλό όφελος και ένας «Ακραίος» διαγωνισμός

Ένας υπερτυχερός θα κερδίσει 5.000€ Public Επιστροφή στο Public Wallet, ενώ πέντε ακόμη τυχεροί θα λάβουν δώρο το ποσό του πακέτου που αγόρασαν.

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις, στόχους, ευκαιρίες και μαζί την ανάγκη για τον κατάλληλο εξοπλισμό. Για να ξεκινήσει, λοιπόν, η νέα χρονιά … εντελώς τσιιιιιλ, τα Public παρουσιάζουν κορυφαία πακέτα οικιακών συσκευών και τεχνολογίας, μοναδικά προνόμια και έναν «Ακραίο» διαγωνισμό που θα κάνουν τη φοιτητική ζωή πιο εύκολη και συναρπαστική, καλύπτοντας κάθε πτυχή της ακαδημαϊκής καθημερινότητας.

Μεγάλες και μικρές οικιακές συσκευές για τον τέλειο φοιτητικό χώρο

Τα πακέτα μεγάλων οικιακών συσκευών ξεκινούν από 398€ και περιλαμβάνουν ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, κουζίνες και φούρνους που καλύπτουν όλες τις βασικές ανάγκες μιας φοιτητικής κατοικίας. Στον τομέα των μικροσυσκευών με πακέτα από 54,8€, οι φοιτητές θα βρουν βραστήρες και τοστιέρες για γρήγορα γεύματα, καφετιέρες για την απαραίτητη καφεΐνη κατά την διάρκεια των εξετάσεων, σίδερα ατμού για τη φροντίδα των ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες για την καθαριότητα του χώρου, καθώς και multicookers και άλλες έξυπνες συσκευές που διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Τεχνολογία που είναι απαραίτητη

Οι επιλογές τεχνολογίας ξεκινούν από 399€ και περιλαμβάνουν επιλογές laptop και εκτυπωτή για σημειώσεις και εργασίες, καθώς και ασύρματα ποντίκια, ακουστικά, τσάντες μεταφοράς σε συνδυασμό με πακέτα antivirus και Microsoft365, προσφέροντας έναν πλήρη εξοπλισμό για σπουδές. Παράλληλα, στην κορυφή των επιλογών, συναντάμε πακέτα desktop gaming για κορυφαίες στιγμές χαλάρωσης.

4πλο όφελος για μια ολοκληρωμένη εμπειρία

Όποιο πακέτο κι αν επιλέξει ο φοιτητής, η απόκτησή του γίνεται ευκολότερη χάρη στο 4πλό όφελος που προσφέρουν τα Public. Η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 2 έως 36 δόσεις, άτοκα και χωρίς κάρτα, ενώ τα μέλη του Public+ λαμβάνουν επιστροφή χρημάτων στο Public Wallet τους, καθιστώντας την επόμενη αγορά ακόμη πιο οικονομική. Παράλληλα, η άμεση παράδοση εξασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός φτάνει στον χώρο άμεσα, ενώ η Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής διασφαλίζει ότι κάθε αγορά γίνεται στην καλύτερη δυνατή τιμή.

«Ακραίος» Διαγωνισμός με μεγάλα βραβεία

Σε συνδυασμό με τα φοιτητικά πακέτα, τα Public διοργανώνουν έναν «Ακραίο» διαγωνισμό με μοναδικά βραβεία. Ένας υπερτυχερός θα κερδίσει 5.000€ Public Επιστροφή στο Public Wallet, για να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αγορά επιθυμεί, ενώ πέντε ακόμη τυχεροί θα λάβουν δώρο το ποσό του πακέτου που αγόρασαν. Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή: η αγορά οποιουδήποτε φοιτητικού πακέτου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, εξασφαλίζει αυτόματα τη συμμετοχή στην κλήρωση για την Public επιστροφή των 5.000€, αρκεί μόνο να οι καταναλωτές να είναι μέλη του Public+ !

Καθώς χιλιάδες φοιτητές ετοιμάζονται να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους, τα Public στέκονται δίπλα τους, προσφέροντας όχι μόνο προϊόντα, αλλά και λύσεις που κάνουν τη φοιτητική ζωή πιο άνετη, παραγωγική και απολαυστική. Τα φοιτητικά πακέτα είναι διαθέσιμα τόσο online στο public.gr, όσο και σε καταστήματα Public και “Public + home” σε όλη την Ελλάδα.

