Mega Brokers: Νέο κεφάλαιο μετά την εξαγορά από την Unilink

Ο Όμιλος Unilink, που ανήκει στη διεθνή fintech Acrisure και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε την εξαγορά της Mega Brokers, της μεγαλύτερης εταιρείας του κλάδου στην Ελλάδα. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική επέκτασης της Unilink στην ελληνική αγορά και ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της στην περιοχή.

Η Mega Brokers δραστηριοποιείται στη λιανική ασφαλιστική διαμεσολάβηση, με εστίαση στην υποστήριξη συνεργατών και πελατών μέσω τεχνολογίας και καινοτομίας στο marketing. Η Unilink εξυπηρετεί 10,3 εκατομμύρια πελάτες, συνεργάζεται με 16.500 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και δραστηριοποιείται σε Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Τσεχία, Σλοβακία, Κροατία, Σλοβενία και πλέον στην Ελλάδα.

Η συναλλαγή προβλέπει την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Mega Brokers από την Unilink, ενώ η οικογένεια Χατζηθεοδοσίου αποκτά μετοχές στην Acrisure, μητρική της Unilink στις ΗΠΑ. Ο Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου παραμένει Διευθύνων Σύμβουλος της Mega Brokers και αναλαμβάνει επιπλέον ρόλο Chief Growth Officer της Acrisure για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου συνεχίζει ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις δύο πλευρές, η συνεργασία αναμένεται να αξιοποιήσει συνέργειες σε δίκτυα, τεχνολογία και πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών στην περιοχή.

Ο Igor Rusinowski, CEO του Ομίλου Unilink δήλωσε: «Καλωσορίζουμε θερμά τον Τάσο και ολόκληρη την ομάδα της Mega Brokers στην οικογένεια της Unilink. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και φιλοδοξίες. Μαζί, θα δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας, την καινοτόμο τεχνολογία και τη διεθνή δυναμική της Acrisure σε ασφαλίσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων, αντασφάλιση, λύσεις MGA, πρόσβαση στην αγορά του Λονδίνου και πολλά ακόμη. Το μέλλον ξεκινά σήμερα, με μια εξαιρετική συνεργασία μπροστά μας!»

Ο Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Mega Brokers & Chief Growth Officer της Acrisure για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη δήλωσε: «Σήμερα είναι ένα ιστορικό ορόσημο. Με την Acrisure και την Unilink, η Mega Brokers κάνει ένα τολμηρό βήμα στη διεθνή σκηνή – παραμένοντας πιστή στις αξίες της: ακεραιότητα, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμό και συνεχή ανάπτυξη. Αυτή η συνεργασία ξεκλειδώνει εξαιρετικές δυνατότητες για τους συνεργάτες και τους πελάτες μας στην Ελλάδα. Είμαι περήφανος που ηγούμαι αυτής της μεταμόρφωσης και γεμάτος ενέργεια για το μέλλον. Ανυπομονώ να συναντήσω και να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μας σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Μια νέα εποχή μόλις ξεκίνησε!»

Ο Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος της Mega Brokers δήλωσε: «Είναι μια στιγμή συγκίνησης και υπερηφάνειας. Από ένα μικρό γραφείο, έως την ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά και τώρα την ένταξη σε μια παγκόσμια δύναμη – όλα είναι αποτέλεσμα αδιάκοπου πάθους, ενότητας και πίστης. Η Mega Brokers ήταν πάντα οι άνθρωποί της, το όραμα και οι συνεργασίες. Σήμερα ξεκινά ένα νέο διεθνές κεφάλαιο, γεμάτο παγκόσμιες προοπτικές, σταθερό σκοπό και μια κληρονομιά που συνεχίζει να εξελίσσεται. Το ταξίδι συνεχίζεται – πιο ισχυρό από ποτέ!»