N. Χατζηνικολάου (JTI): «Η μεγαλύτερη επένδυσή μας, οι άνθρωποί μας»

Η JTI συμμετείχε στο 8ο InvestGR Forum.

Με τη συμμετοχή του People & Culture Director της JTI για τις αγορές Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Ισραήλ, Νίκου Χατζηνικολάου πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου στην Αθήνα το πάνελ «Human Capital as a Strategic Asset for Foreign Direct Investment/Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο ως Στρατηγικό Πλεονέκτημα για της Άμεσες Ξένες Επενδύσεις» στο πλαίσιο του 8ου InvestGR Forum. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Βασίλης Νάνης, και συμμετείχαν ακόμη ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης και η Γκέλυ Παπαδημητρίου, Head of Leadership & Culture, Lidl Hellas.

Απαντώντας σε ερώτηση του κ. Νάνη, ο κ. Μηλαπίδης τόνισε ότι η επένδυση στον άνθρωπο είναι βασική παράμετρος μιας εθνικής στρατηγικής που θα εξασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι η Πολιτεία επενδύει σε τρία επίπεδα: α) στην προσχολική ηλικία και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, β) στην δια βίου μάθηση και κατάρτιση εντός της αγοράς εργασίας, γ) στην υγεία και στην ψυχική ευεξία.

Όπως εξήγησε, σύμφωνα με έρευνες, η επένδυση στο νηπιαγωγείο είναι η πλέον αποτελεσματική για την επαγγελματική εξέλιξη των ενηλίκων. Ενώ, με την ανεργία να μειώνεται, η καθ’ όλο το βίο απόκτηση δεξιοτήτων αποτελεί μονόδρομο καθώς εμπλουτίζει και ανανεώνει το δυνητικό προς εργασία δυναμικό. Τέλος, η έμφαση στην υγεία και την ψυχική ισορροπία των εργαζόμενων χτίζει την ανθεκτικότητα απέναντι στο απροσδόκητο.

Η κυρία Παπαδημητρίου υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί μια σημαντική μετατόπιση στην εταιρική κουλτούρα και η χρηματοδότηση δράσεων για τους εργαζόμενους δεν λογίζεται ως «κόστος», αλλά ως θεμελιακού χαρακτήρα επένδυση, που δίνει χώρο στους ανθρώπους να ανθίσουν εντός του κύκλου ζωής τους μέσα στην επιχείρηση. Μάλιστα, σημείωσε πως πλέον η επένδυση αυτή είναι ολιστική, συμπεριλαμβάνοντας όχι μόνο τον εργαζόμενο, αλλά και τους οικείους του, αφού εκείνοι συνιστούν βασικούς παράγοντες της δικής του ευζωίας

Ο κ. Χατζηνικολάου δήλωσε ότι για τη JTI η επένδυση στους ανθρώπους της είναι ισάξια και στο ίδιο επίπεδο με την επιχειρηματική και την κοινωνική επένδυση, με τις τρεις αυτές να θεωρούνται οι επενδυτικοί πυλώνες της εταιρείας. Δίνοντας έμφαση στο ολοκληρωμένο αποτύπωμα που δύναται να αφήσει μια επένδυση, έφερε το παράδειγμα του εργοστασίου της JTI στην Ξάνθη, της ιστορικής μονάδας της ΣΕΚΑΠ. Μιλώντας για την επένδυση εκεί, η οποία εκκινεί από το 2018, όταν συντελέστηκε η εξαγορά, ανέλυσε πώς αυτή εισφέρει ολιστικά στην τοπική οικονομία, την απασχόληση και το εισόδημα, στην τοπική κοινωνία, αλλά και στη δημογραφική ενίσχυση σε μια ακριτική περιοχή της Θράκης, με τη διατήρηση, τον επαναπατρισμό ή την προσέλκυση νέων εργαζόμενων από άλλες περιοχές.

Σε ερώτηση του συντονιστή, Βασίλη Νάνη, για την ηγεσία στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, η Γκέλυ Παπαδημητρίου τόνισε τη σημασία των αξιών που καλλιεργούνται και διαχέονται μέσα από δομημένα προγράμματα όπως το LidlUp Learn & Work και το Empowering Leadership, ώστε να υπάρχει μια κοινή κουλτούρας ηγεσίας σε όλα τα ηγετικά στελέχη, όλων των επιπέδων. Από την πλευρά του, ο Νίκος Χατζηνικολάου έδωσε έμφαση στην καινοτόμο κουλτούρα που αναπτύσσει η JTI, σύμφωνα με την οποία δεν αναζητά απλώς ταλέντα ή ηγέτες, αλλά υποστηρίζει κάθε άνθρωπό της, ώστε εκείνος να εξορύξει το ταλέντο και να καλλιεργήσει την ηγετικότητά του.

Στο κλείσιμο της συζήτησης, ο ΓΓ Εργασιακών Σχέσεων αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας για τον επαναπατρισμό Eλλήνων του εξωτερικού μέσω του RebrainGreece, που αποδίδει καρπούς καθώς οι επαγγελματίες επιλέγουν να επιστρέψουν, όχι για συναισθηματικούς λόγους αλλά γιατί βρίσκουν επαγγελματικές ευκαιρίες, όσο η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται και η αγορά εργασίας γίνεται πιο ελκυστική, με υψηλότερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Από την πλευρά τους, τόσο ο κ. Χατζηνικολάου όσο και η κυρία Παπαδημητρίου εξήραν τη γόνιμη συνεργασία με το κράτος, ανέφεραν πλατφόρμες υφιστάμενης συνεργασίας αλλά και τη διερεύνηση νέων, λέγοντας ότι για τις εταιρείες με αποδεδειγμένη επενδυτική διάθεση, το πλέον κρίσιμο είναι η Πολιτεία, με τη στάση της, να ανοίγει το δρόμο και να διευκολύνει την υλοποίηση φιλόδοξων επενδυτικών πρωτοβουλιών.