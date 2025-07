Το House of NYNN ανοίγει τις πύλες του στο THE ILISIAN

Το House of NYNN αποτελεί το πρώτο σύγχρονο members’ club της Αθήνας και επιχειρεί να επανεφεύρει την έννοια του urban lifestyle.

Ένα νέο, δυναμικό κεφάλαιο για την αθηναϊκή αστική εμπειρία ανοίγει με την έναρξη λειτουργίας του House of NYNN στο THE ILISIAN, το νέο πολυδιάστατο city destination στο κέντρο της πρωτεύουσας. Πρόκειται για την πρώτη πρόταση που ενεργοποιείται στο πλαίσιο του φιλόδοξου οράματος του THE ILISIAN και έρχεται να επαναπροσδιορίσει τη ζωή στην πόλη, προσφέροντας έναν συνδυασμό υψηλού επιπέδου εμπειριών, πολιτισμού και ευεξίας, μέσα από μία σύγχρονη, ιδιωτική λέσχη μελών.

Το House of NYNN αποτελεί το πρώτο σύγχρονο members’ club της Αθήνας και επιχειρεί να επανεφεύρει την έννοια του urban lifestyle, φέρνοντας κοντά ανθρώπους με κοινές αξίες και ενδιαφέροντα γύρω από τη γαστρονομία, την τέχνη, το design, την κίνηση και τη χαλάρωση. Σε συνολική έκταση 8.500 τετραγωνικών μέτρων – 5.500 εσωτερικών και 3.000 εξωτερικών – το club αναπτύσσεται σε τέσσερις θεματικούς και αλληλένδετους χώρους, διαμορφωμένους για να υπηρετούν τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.

Η «καρδιά» του club χτυπά στο Living Room, έναν all-day χώρο κοινωνικής συναναστροφής και ψυχαγωγίας, ενώ το Forum λειτουργεί ως το δημιουργικό κέντρο συνεργασίας, φιλοξενώντας χώρους co-working και επαγγελματικών συναντήσεων. Στο Wellness Floor, τα μέλη έχουν πρόσβαση σε ένα ήρεμο περιβάλλον αναζωογόνησης σώματος και πνεύματος, μέσα από επιστημονικά θεμελιωμένα προγράμματα άσκησης και ολιστικές υπηρεσίες. Η εμπειρία ολοκληρώνεται στο Oasis, έναν καταπράσινο εξωτερικό χώρο με την πιο εμβληματική πισίνα της πόλης, που υπόσχεται χαλάρωση και κοινωνικότητα υπό τον αθηναϊκό ήλιο.

Το άνοιγμα του House of NYNN σηματοδοτεί την αρχή για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν στο THE ILISIAN, που φιλοδοξεί να μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για την αστική ζωή της Αθήνας. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ο προορισμός αναδεικνύει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της πόλης και προβάλλει το δημιουργικό της πνεύμα μέσα από εμπειρίες που απευθύνονται τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες.

Το THE ILISIAN έρχεται να επανατοποθετήσει τον εμβληματικό χώρο των Ιλισίων στον παγκόσμιο χάρτη της φιλοξενίας και του πολιτισμού, φιλοξενώντας, μεταξύ άλλων, τα Conrad Athens, Conrad Residences Athens και Waldorf Astoria Residences Athens, και προτείνοντας έναν νέο τρόπο ζωής που συνδέει την καινοτομία με την αθηναϊκή αυθεντικότητα.