Ετήσια Συνάντηση Μελών UN Global Compact Network Greece: Παρουσίαση ευρημάτων από τις πρώτες CSRD εκθέσεις ελληνικών επιχειρήσεων

Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις εφάρμοσαν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς (ESRS) της Οδηγίας CSRD

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση μελών του UN Global Compact Network Greece (UNGCN Greece) με κεντρικό θέμα την αποτίμηση των πρώτων εκθέσεων βάσει της Οδηγίας CSRD από ελληνικές επιχειρήσεις και τις εμπειρίες που αναδύονται από την πρώτη περίοδο εφαρμογής της.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα με περισσότερα από 70 στελέχη επιχειρήσεων- μελών, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του UNGCN Greece, κ. Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, κατά την ομιλία της, ανέφερε ότι «Η πρώτη χρονιά εφαρμογής της CSRD στην Ελλάδα επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις καταγράφοντας μια ουσιαστική μετατόπιση στον τρόπο προσέγγισης της βιωσιμότητας. Από τη συζήτηση αναδείχθηκε ένα καθαρό μήνυμα: η δέσμευση των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει σταθερή και αταλάντευτη, παρά τις προκλήσεις και τις εξελίξεις.»





Η Αντιπρόεδρος του UNGCN Greece, κ. Κιάρα Κόντη

Η μελέτη με τίτλο «Ανάλυση των πρώτων CSRD εκθέσεων των ελληνικών επιχειρήσεων» εκπονήθηκε από κοινού από το UNGCN Greece, την ΕΥ Ελλάδος και την Grant Thornton Greece και παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος της συνάντησης από την Αντιπρόεδρο του UNGCN Greece, κ. Κιάρα Κόντη, Εταίρος, Επικεφαλής Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης, EY Ελλάδος και την Γενική Γραμματέα, κ. Κατερίνα Κατσούλη, Principal, ESG & Sustainability Services, ESGRC, Grant Thornton Greece. Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις εφάρμοσαν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς (ESRS) της Οδηγίας CSRD. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στην έκταση και τη δομή των εκθέσεων, στη σαφήνεια των γνωστοποιήσεων, στη συγκρισιμότητα με προηγούμενες χρήσεις, καθώς και στην εφαρμογή της διπλής ουσιαστικότητας (Double Materiality Assessment-DMA) και στη χαρτογράφηση των Επιπτώσεων, Κινδύνων και Ευκαιριών (IROs). Παράλληλα, αξιολογήθηκε η ευθυγράμμιση με την Ταξινομία της ΕΕ, η διαδικασία διασφάλισης, καθώς και οι περιβαλλοντικές γνωστοποιήσεις.

Ανάμεσα στα βασικά ευρήματα συγκαταλέγεται το γεγονός ότι η πλειονότητα των εκθέσεων εμπεριείχε σαφήνεια στα δεδομένα με ενσωμάτωση των απαιτήσεων γνωστοποίησης που ορίζουν τα ESRS. Ως σημαντικότερα θέματα κατά το DMA και τα IROs αναδείχθηκαν η Κλιματική Αλλαγή (Ε1), το Ίδιο Εργατικό Δυναμικό (S1) και η Επιχειρηματική Συμπεριφορά (G1). Σημειώνεται επίσης ότι πολλές επιχειρήσεις ανέφεραν το UN Global Compact ως ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή εθελοντικά πλαίσια αναδεικνύοντας τη σημαντική υποστήριξη που παρέχει το UN Global Compact. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα συμβαδίζουν με αντίστοιχες αναλύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας την εικόνα εναρμόνισης και σύγκλισης των ελληνικών επιχειρηματικών πρακτικών. Η σχετική έκδοση με την αποτύπωση των αποτελεσμάτων θα είναι διαθέσιμη σύντομα.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των επιχειρήσεων-μελών του UNGCN Greece, οι κ.κ. Αχιλλέας Ιωακειμίδης, Chief Sustainability Officer, Όμιλος ΔΕΗ, Παναγιώτα Μεγαγιάννη, Group ESG Performance Manager, Όμιλος ΤΙΤΑΝ, Δημήτρης Δημόπουλος, Head of ESG, Piraeus Financial Holdings και Δανάη Φραντζή-Γούναρη, Head of Sustainability, LAMDA Development συμμετείχαν σε ένα ζωντανό διάλογο υπό το συντονισμό της κ. Λένας Μαμιδάκη, Μέλος Δ.Σ. του UNGCN Greece. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν οι προκλήσεις στη συλλογή και επαλήθευση δεδομένων, ιδίως σε τομείς χωρίς προηγούμενη καταγραφή, αλλά και οι ευκαιρίες που προκύπτουν μέσω του DMA. Κατέστη σαφές ότι η συμμόρφωση με τα ESRS απαίτησε μια ποιοτική και σε βάθος αποτύπωση των ουσιαστικών θεμάτων, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ωρίμανση και ενσωμάτωσή τους στους οργανισμούς. Τονίστηκε, επίσης, η σημασία της αξιοποίησης κατάλληλων εργαλείων και της διατμηματικής συνεργασίας κατά την προετοιμασία της έκθεσης, ενώ αναδείχθηκε η συμβολή της CSRD στην ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ της στρατηγικής βιωσιμότητας και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Τέλος, έγινε αναφορά στις επικείμενες νομοθετικές προσαρμογές που προβλέπονται στο πλαίσιο της πρότασης Omnibus, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν περαιτέρω τη διαμόρφωση του πλαισίου εφαρμογής.