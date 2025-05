Το συνέδριο FINANCE FORUM έρχεται στις 28 Μαΐου

Αφιερωμένο στις σύγχρονες προκλήσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Η CLEON Conferences & Communications διοργανώνει την Τετάρτη 28 Μαΐου το συνέδριο FINANCE FORUM. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα των: Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ), The Association of Certified Fraud Examiners Greece (ACFE Greece), της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) και πραγματοποιείται στο DIVANI CARAVEL HOTEL.

Εκπρόσωποι των οικονομικών διευθύνσεων κορυφαίων εταιρειών αφουγκράζονται τις εξελίξεις και συζητούν καίρια ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα. Το συνέδριο θα εστιάσει σε κρίσιμα θέματα όπως ο οικονομικός προγραμματισμός σε περιόδους αστάθειας, οι προκλήσεις που προκύπτουν από την ταχύτατη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χρηματοοικονομικό τομέα, η μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο χρηματοδότησης, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες, αλλά και τα εμπόδια που αυτή συνεπάγεται, και ο ρόλος του Digital Finance.

Η έναρξη της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί με μία εισαγωγική τοποθέτηση σχετικά με το Τρέχον Μακροοικονομικό Περιβάλλον, ενώ οι συζητήσεις θα εξελιχθούν σε τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες:

Financial Planing during uncertain time

Οικονομική διεύθυνση αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Reporting & Accounting

Sustainable Finance – The Cost of sustainable transition

Digital Finance - Ο ρόλος της οικονομικής διεύθυνσης

Στους διακεκριμένους ομιλητές συμπεριλαμβάνονται οι Δρ. Γιώργος Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Ομιλητές του συνεδρίου αποτελούν στελέχη αναγνωρισμένα για το ενδιαφέρον τους στην επικαιρότητα που διαμορφώνει το περιβάλλον και για την έντονη δραστηριότητά τους στους συγκεκριμένους κλάδους, όπως ενδεικτικά ο Θοδωρής Κρίντας, PhD, CIIA Founder & CEO, Koubaras Ltd, η Στέφη Κωνσταντίνου, Executive Director Controlling, OTE Group, η Βέρρα Μαρμαλίδου, Chairman of the Board, IIA Greece, ο Βασίλης Μπαλούμης, CFO, LAVIPHARM, ο Μιχαήλ, Μπρούστης, Board Member - COO, Xenios Blockchain Group, η Χαρά Ξάνθη, Treasury & Banking Relations Manager, Motor Oil, η Μαρία Πεδουλάκη, Group CFO, ENTERSOFT-SOFTONE, η Μαριάννα Πολυκράτη, Group Treasurer, Avramar, Co-Founder Tetraktys Treasury. Όπως επίσης, ο Γιώργος Ρούσσος, CFO, Kotsovolos, η Ντόρα Σωτηρίου, CFO, HELLENIC POST, ο Χρήστος Τάκης, CFO, Delta Group Delta Foods S.A, η Μαρία Τσιαδή, CEO, IMPACTA και η Lilian Filips, Managing Director, IR Consultants, Εμμανουήλ (Μάνος) Χρηστέας, Circular Economy Division Finance, Motor Oil.

Το Finance Forum απευθύνεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του οικονομικού τομέα και εκπροσώπους φορολογικής διοίκησης, αλλά και στελέχη που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα προγράμματα ESG και μεριμνούν για την συμμόρφωση των σύγχρονων εταιρειών στο νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ατζέντα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: FINANCE FORUM